Antep’te, sosyal medyadaki deprem paylaşımları gerekçe gösterilen 2 kişi gözaltında

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden halkı korku ve paniğe sevk edici gerçek dışı bilgi yaydığı iddia edilen 2 kişi, Antep’te gözaltına alındı.

DHA'da yer alan bilgiye göre, Depremin hissedildiği illerden biri olan Antep’te sosyal medya üzerinden halkı korku ve paniğe sevk edici paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 2 kişi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal medyada panik havası yaratanlara tahkikat yapacağız" demiş, "Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak elbette belki bu saatte yapılabilecek insanlık dışı bir yaklaşımdır" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca..." açıklamasını yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

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