26 Ocak 2020 10:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirenleri hedef aldı

Depreme ilişkin sosyal medyada iktidarı eleştirenleri hedef alan Erdoğan, Van depreminden sonra kenti yeniden inşa ettiklerini söyleyerek kendisini savundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL POLİTİKA
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi İstanbul Havalimanında açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin, “Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.

    Erdoğan, depreme ilişkin iktidarın eksikliklerini eleştirenleri hedef aldı.

    Devlet yetkililerinin ilk andan itibaren bölgeye gittiğini söyleyen Erdoğan, “Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, ‘millet can derdinde bunlar ise mal derdinde’ anlayışı ile ne yazık ki ‘acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz’ bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, ‘20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış’ diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin yapması mümkün değil.

    Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik, dahil olduk ve orada adeta Bingöl’ü yeniden inşa ettik. Van depremi -Türkiye’nin Erzincan depreminden sonra ki belki Erzincan depreminden daha da büyük bir deprem- biz Van’ı yeniden inşa ettik. Van’ın merkezinden tutun Edremitine, Ercişine varıncaya kadar bütün oraları biz yeniden inşa etmek suretiyle sosyal donatı alanlarıyla bütün Vanlı kardeşlerimize yeni bir Van inşa ve ihya ederek yaşam koşullarını düzenledik.”

    Enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını açıklayan Erdoğan, 31 kişinin öldüğünü, 1607 kişinin yaralı olduğunu, 1503 kişinin de taburcu edildiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

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