26 Ocak 2020 08:35Son Güncellenme Tarihi: 26 Ocak 2020 11:49
Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Manisa Akhisar'da saat 01.11 sularında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 11.26 sularında ise Kırkağaç'ta 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Görsel: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre 26 Ocak Pazar saat 01.11 sularında Manisa Akhisar'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Manisa Akhisar'a 10.7 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 9.4 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Manisa Kırkağaç'ta ise saat 11.26 sularında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akhisar'da saat 13.31 sularında 3.7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Manisa Akhisar'a 14.7 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 11.7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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