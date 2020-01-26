26 Ocak 2020 08:23
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Malatya Pütürge'de saat 05.22 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Görsel: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre 26 Ocak Pazar saat 05.22 sularında Malatya Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Malatya Pütürge (Pötürge)'ye 9.8 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
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