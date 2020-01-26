EMEP heyeti Elazığ'da incelemede bulundu: Hamaset söylemi can kaybının önüne geçemez

Emek Partisi (EMEP) heyeti, 6.8 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği Elazığ'da incelemelerde bulundu.

EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale, Diyarbakır İl Başkanı Çağla Yolaşan, Dersim İl Başkanı Ergin Tekin, Elazığ İl Başkanı Murat Zülfikar, Dersim Belediye Meclis Üyesi Elif Özer, Emek Gençliği MYK üyeleri Yıldıray Coşkun, Mesut Baylav ve birçok parti üyesi incelemelere katıldı. Heyet inceleme sonrası Evrensel'e açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Yaralılara acil şifa, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaraların hızlıca sarılmasını temenni ediyoruz" denilerek "Hükümet bu sorumluluğu üzerinden atamaz" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Emek Partisi heyetinin bölgede gerçekleştirdiği inceleme sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem sonrası yaptığımız incelemeler sonrasında çok sayıda evin hasar gördüğünü belirtiyor, orta hasarlı evlere yurttaşların girmemesi ve daha güvenli alanların yaratılıp günlük yaşamlarının sağlanması için gerekli adımların hızlıca atılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu anlamda parti örgütlerimiz ihtiyaç duyulan her türlü yardımı örgütleyip dayanışma gösterecektir. Halkımızın yaralarının sağalması konusunda halkımızla birlikte olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Ülkenin bir deprem ülkesi olduğu gerçekliğini görerek özellikle son zamanlarda bilim insanlarının oluşabilecek büyük yıkımlara sıkça dikkat çekmelerine rağmen, AKP hükümeti bu anlamda güvenli alanlar ve güvenli konutlar yaratacağı yerde bütçeden büyük payı savunma ve silahlanmaya ayırarak halkımızın yaşadığı büyük felaketlerin önünü açmıştır. Deprem sonrası yapılan hamaset söylemleri de bu sorumluluğun üzerini örtemez. Hükümet derhal bu sorumluluğunu yerine getirmelidir. Dünyanın birçok ülkesinde bunun örnekleri mevcuttur. Daha büyük depremlerde can kayıplarının olmadığı gerçekliği ortadadır.

Aktif fay üzerindeki bütün yerleşim alanlarında hızlıca tespitler yapılmalı, oturmaya elverişli olmayan yapılar güvenli hale getirilmelidir.

Deprem öncesi asıl yapılması gerekli çalışmaları görmezden gelip deprem sonrası yapılan hamaset söylemleriyle oluşan can kayıplarının önüne geçilemez.

Bugün Elazığ ve Malatya'da can kaybına sebep olan bu depremler yarın ülkenin başka bir yerinde de yaşanabilir. Ancak hâlâ bütün uyarılara rağmen ders çıkarılmamıştır. Toplanan deprem vergileriyle depreme hazırlıklı yapılar yapılması gerekirken 'duble yol' yapılmıştır.

Kentsel dönüşüm adı altında ranta açılmaktan öteye gidilmemiş, hazineye para aktarılması adına çıkarılan imar affı, kaçak ve imar dışı yapılanmaya davetiye çıkarmıştır.

EMEP heyetinin açıklamasının sonunda, depremzedelere yardımda bulunmak isteyen yurttaşların aşağıdaki telefon numarasından EMEP Elazığ İl Başkanı Murat Zülfikar ve Emek Gençliği MYK Üyesi Yıldıray Coşkun'a ulaşabileceği belirtildi.

Murat Zülfikar - Emek Partisi Elazığ İl Başkanı: 0538 417 33 07

Yıldıray Coşkun - Emek Gençliği MYK Üyesi: 0544 532 10 19

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