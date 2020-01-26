25 Ocak 2020 21:32

SES: Şiddete karşı 17 Nisan'da iş bırakıyoruz

SES, şiddetsiz bir sağlık ve sosyal hizmet ortamı için 17 Nisan’da iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Sağlık emekçileri

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 14 Mart haftası nedeniyle yapacakları eylem programını açıkladı. Şiddetsiz bir sağlık ve sosyal hizmet ortamı için 17 Nisan’da iş bırakma kararı alan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, 15 Mart’ta ise Ankara’da "Beyaz Miting" gerçekleştirecek.

    SES MYK üyeleri tarafından Genel Merkez’de yapılan basın toplantısıyla duyurulan eylem programı, SES şube eş başkanlarıyla birlikte açıklandı. Eylem takvimini açıklayan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, 14 Mart haftası nedeniyle alanda örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte 15 Mart günü Ankara’da “Beyaz Miting” gerçekleştireceklerini, 17 Nisan’da ise şiddetsiz bir sağlık ve sosyal hizmet ortamı için tüm sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında iş bırakacaklarını duyurdu.

    "BAYRAM DEĞİL MÜCADELE HAFTASI"

    Erden, 14 Mart’ın sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için bayram değil, halkın sağlık hakkının ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin geleceğinin konuşulduğu, sorunların çözümüne yönelik adımların atılması için mücadelenin yürütüldüğü bir hafta olduğunu vurguladı. 14 Mart sürecine girerken şiddetsiz, huzurlu, iş barışının tesis edildiği sağlık ve sosyal hizmet ortamının sağlanmasını ve gelecek kaygılarının giderilmesini talep ettiklerini belirten Erden, “Bunun için derhal sağlıkta dönüşüm programına son verilmeli, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük talepleri karşılanmalı, toplum sağlığını koruyucu sağlık politikalarına geçilmelidir” dedi.

    "TÜKENİYORUZ"

    Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini paylaşan Erden, “Performans kaygısı bir yandan, liyakatsız yöneticilerin iktidarın desteğine yaslanarak uyguladıkları mobing öte yandan, ulaşılamaz- niteliksiz, ücretli hale gelen sağlık sistemi, sorunların muhatabını emekçiler olarak gören, şiddet uygulamayı hak arama zanneden hasta ve hasta yakınlarının şiddeti diğer yandan, tükeniyoruz” dedi.

    "İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET VE 3600 EK GÖSTERGE"

    Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretlerinin eridiğini, ek ödeme ve döner sermaye ödemelerinin emekliliğe yansıtılmadığını söyleyen Erden, performansa göre ücretlendirme politikasından vazgeçilmesi, ek ödeme ve performans ödemeleri yerine çalışırken ve emeklilikte insanca yaşayacak temel ücret belirlenmesi, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsayacak şekilde en az 3600 ek gösterge düzenlemesinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

    "SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNE YIPRANMA PAYI İSTİYORUZ"

    Erden, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ağır ve tehlikeli çalışma ortamlarında hizmet verdiğini belirterek, “Yıpranma payındaki fiili çalışma süresi şartının kaldırılması, geçmiş çalışma sürelerini kapsaması ve tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin dahil edilerek yeniden yasal düzenleme yapılmasını istiyoruz” dedi. Fazla çalışma ve görev tanımı dışında çalıştırma ortamının ortadan kaldırılmasını isteyen Erden, farklı istihdam modelleri uygulamasından vazgeçilerek, tek ve güvenceli istihdam biçiminin tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

    "ŞİDDETE KARŞI BİR AN ÖNCE CAYDIRICI YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

    Her gün 31 sağlık çalışanının şiddete maruz bırakıldığını söyleyen Erden, sağlık kurumlarının çalışanlar açısından verimli ve huzurlu bir ortam olmaktan çıktığını, can güvenliğinin bulunmadığı yerler haline geldiğini kaydettti. Erden, “Şiddet en sık acil servislerde yaşanmaktadır. Şiddete uğrayan sağlık emekçilerinde anksiyete ve huzursuzlukta artış gibi psikolojik etkiler görülmektedir. Suçlunun ceza almayacağı yargısı şikayetten geri durmamıza neden olmaktadır” dedi. Erden, şiddete neden olan söylem ve uygulama gerekçelerinin ortadan kaldırılarak, caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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