25 Ocak 2020 21:11
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Manisa Akhisar'da saat 20:49 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Görsel: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 20:49 sularında Manisa Akhisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Manisa Akhisar'a 12.5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7.9 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
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