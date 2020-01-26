Prof. John Pannell: Evrim konferansı Türkiye'nin geleceği için önemli

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İrem Hazal KELLECİ

Ankara

Lausanne Üniversitesinden Prof. John Pannell, ODTÜ'de düzenlenen 14. Aykut Kence Konferansı'nda gazetemize konuştu. Pannell, "Evrimin Türkiye’de liselerde ve üniversitelerde engellenen bir konu olduğunu da düşünecek olursak toplumu bu anlamda evrim konusunda bilgilendiriyor olmak Türkiye’nin geleceği konusunda da önemli adımlar atıldığını gösteriyor" dedi.

İsviçre'de bulunan Lausanne Üniversitesi'nden John Pannell, eğitimde evrimin eğitim sistemindeki önemine dikkat çekti. Konferansta sorularımızı yanıtlayan Pannell, biyolojinin çerçevesindeki en önemli şeylerinden birisinin evrimi liselerde ve üniversitelerde öğretmek olduğunu ifade etti. Evrimin yalnızca insan ve doğanın nasıl oluştuğunu anlatmakla sınırlı olmadığını belirten Pannell, evrimin aynı zamanda içinde ekoloji, genetik, tıp ve diğer neredeyse tüm bilim dallarını barındırdığını söyledi. Pannell, bu yüzden evrimin öğrenciler için en temel eğitimlerden birini oluşturduğunu vurguladı.

"BAŞKA ÜLKELERDE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Üniversitelerde lisans öğrencilerinin eğitimde evrim konusunda eksikliklerle karşılaştığını belirten Pannell, "Fakat buna rağmen böyle konferansların düzenleniyor olması olağanüstü. Ben böyle bir konferansın başka ülkelerde yapıldığını dahi hatırlamıyorum, master öğrencileri oldukları durumlarda bile. Aynı zamanda bu konferans kamuya açık olması ile evrim hakkında bilgiler sunulmasını da sağlıyor. Ayrıca evrimin Türkiye’de liselerde ve üniversitelerde engellenen bir konu olduğunu da düşünecek olursak toplumu bu anlamda evrim konusunda bilgilendiriyor olmak Türkiye’nin geleceği konusunda da önemli adımlar atıldığını gösteriyor. İlerleyen dönemlerde de karşılaşılan sorunlarda böyle tutumlar alınarak aşılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

VİRÜS HASTALIKLARINA YETERLİ BÜTÇE AYRILMIYOR

ODTÜ'de yapılan 14. Aykut Kence Evrim Konferansı'nda birçok üniversiteden sunumlar yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden katılan Zeynep Koçer "Kuş Kaynaklı İnfluenza Virüslerinin Evrimi ve Salgın Oluşturma Riski" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye'de virüs kaynaklı hastalıklara yeterince bütçe ayrılmadığını ve virüslerin ölümcül olabileceğini anlatan Koçer, son günlerde de Çin bölgesinden başlayarak yayılan virüs kaynaklı hastalığa dikkat çekti. Koçer, kuş kaynaklı griplerin de insanlara bulaşabileceğini ve sonucunun ölümcül olabileceğini söyledi.

YURTDIŞINDAN DA SUNUMLAR YAPILDI

Fribourg Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden öğretim görevlisi Esra Durmaz adaptasyon genetiği, Bergen Üniversitesi’nden Lawrence Kirkendall hayvanlarda ve bitkilerde aynı soydan üreme, Liverpool Üniversitesi’nden John Gowlett hayvan ve insanlarda evrimle beraber alet şekillendirilmesinin gelişimi konulu ve Lausanne Üniversitesinden Nicolas Perrin cins kromozomlarının evrimi konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Fransız Ulusal Tarihi Doğa Müzesinden Evelyne Heyer, kültürün genetik çeşitliliğe olan etkisini Orta Asya özelinde inceleyip aktardı. Aile yapısının genetik çeşitlilik üzerinde etkili olduğunu belirten Heyer, insanlığın yüzde 70'inin erkek merkezcil bir yapıda olduğunu ve bu olgunun genetik çalışmalarda kendini belirttiğini söyledi.

"EVRİMİ ÖĞRENMEK BÜTÜNLÜKLÜ BAKMAYI SAĞLAR"

Konferansın ilgi çeken sunumlarından birisi de Sibel İnan’ın Türkiye’de Evrim Öğretiminin Geleceği, Aday Öğretmenler ve Evrim Kuramı isimli sunumu oldu. Sibel İnan, evrimi öğrenmenin yaşama bütünlüklü yaklaşabilmeyi sağladığını belirterek, ortaöğretim eğitim sisteminde biyoloji alanındaki müfredat değişikliklerini ve biyoloji öğretmenlerinin evrim alanındaki yeterlilikleri üzerinden yaptığı çalışmayı açıkladı.

14. Aykut Kence Evrim Konferansı başladı