26 Ocak 2020 04:32

Coşkunöz ve Freudenberg metal işçileri: Borç içindeyiz, iyi bir sözleşme şart

Coşkunöz ve Freudenberg fabrikalarında çalışan işçiler, borç içinde olduklarını, geçim sıkıntısından bunaldıklarını söyledi.

Coşkunöz fabikası işçileri

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Uğur ÖKDEMİR
    Bursa

    Toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması sonrası grev aşamasına gelen metal işçilerinin eylemleri devam ediyor. Sözleşme kapsamında olan Coşkunöz ve Freudenberg fabrikalarında çalışan işçiler, borç içinde olduklarını, geçim sıkıntısından bunaldıklarını ifade ederek iyi bir sözleşmenin şart olduğunu belirtti. İyi bir sözleşmenin daha etkili eylemlerle imzalanacağını hatırlatan işçiler, örgütlü oldukları Türk Metal Sendikasına “Sendika eylemlerinde samimi olsun işçiler eylemlere sahip çıkar” çağrısında bulundu.

    EYLEMLER ARTMALI

    Hasanağa Organize Sanayi bölgesinde kurulu bulunan 450 kişinin çalıştığı Freudenberg fabrikasında çalışan bir işçi şöyle konuştu: “Piyasadaki tüm araçlara sızdırmazlık parçası üretiyoruz. Ağırlıklı dışarıya çalışıyoruz. Stok bazlı fazla çalışmıyoruz. Üretim dursa en fazla bir hafta dayanabilir. Fabrikada herkes ücretlerden rahatsız. Beklenti yüksek. İnsanlar toplu para almayı bekliyor. Toplu para alalımda borçlarımızı ödeyelim diyorlar. Bankalar hazırda bekliyor borçları tahsil etmek için.”

    Eylemlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyleyen işçi; “Üretime dokunan eylemler olursa süreç hızlanır. MESS’in dayatmalarının o zaman bir anlamı kalmaz. Sendika samimi olsun işçiler hazır ama güven noktasında kimse güvenmiyor” diye konuştu.

    MARLBORO İÇİYORDUM ŞİMDİ SARMA İÇİYORUM

    Hükümet yetkililerinin her fırsatta “ekonomi uçuyor” söyleminde bulunduğunu hatırlatan işçi; “Ekonomi uçtuğu için mi İstanbul’da doğal gazı taksitle ödeme olacağı söyleniyor. Bu mu ekonominin uçuşu? Fabrikada herkesin eşi çalışıyor. Tek maaşla asla geçinemezler. Millet geçmiş dönem faturalarıyla bu dönemi karşılaştırıyor aradaki farkı birbirine gösteriyor. Ben evde doğal gazı hep kontrol altında yakıyorum. Mesai yapınca ucu ucu geçiniyorum. Şu an mesailer kaldırıldı o yüzden daha sıkıntı içindeyim. Eskiden Marlboro içiyordum sonra Camel sigarası içmeye başladım, şu an ise sarma sigara içiyorum. Yarın ne içerim onu bilmiyorum. Kendimden ödün veriyorum artık ev kirası 750 lira, elektrik geliyor 140, su geliyor 120, doğal gaz zaten uçtu... Evde birde çocuk var. Onun masraflarını karşılamak için mesai yapıyorum sürekli. Bu da bedenimden gidiyor” diye konuştu.

    BURSA İŞÇİSİ HALEN TÜRK METAL’E GÜVENMİYOR

    “Bursa işçisi Türk Metal’e halen güvenmiyor” diyen Coşkunöz işçisi ise şöyle konuştu: “Bunu Bursa’da yapılan mitingde gördük. Büyük fabrikalardan katılım azdı. Fakat mitingin kalabalık olması insanlara moral oldu. İnsanlar artık etkili eylem istiyor sendikadan. Geçen yarım saat üretimi durdurduk bu etkili oldu. Yönetim kameralardan insanları izliyor kim iş başı yaptı kim geç geldi diye. Baskı kuruyorlar fakat bu eylem sonrası yapılan maske eylemine kimse anlam veremedi. Bunu bize bir açıklasınlar ne yapıyoruz biz. Kimse ciddiye almadı maskeleri takın fotoğraf çekinelim tamam havası vardı.”

    GREVE YÖNELİK HAZIRLIK YOK

    Sendikanın greve yönelik bir hazırlığının olmadığına dikkat çeken işçi, “İnsanlar sendikadan bir şey bekliyor ama göremiyor. Maske eylemini bile yemekhanede öğrendik. İnsanlar ‘sendika bize sahip çıkacak mı’ onu soruyor. Halen 2015’in etkisi sürüyor fabrikalarda. Fabrikada Akwel’de yaşanan gelişmeler canlı bir şekilde takip ediliyor. ‘Orada üretim duruyorsa burada da yapılır’ diyor insanlar. Artık insanların dayanacak gücü kalmadı. Zamlar en çok konuşulan konulardan biri fabrikada. O yüzden iyi bir zam almalıyız düşüncesindeler” diye konuştu.

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