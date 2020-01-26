İnşaat Mühendisleri Odası: Yapı stokumuz depreme dayanıklı değil

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, Elazığ Sivrice’de yaşanan depremin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını söyledi. Gökçe, “Deprem bir doğa olayıdır. Asıl sorun depreme dayanıklı yapıların üretilmesidir” dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, Elazığ Sivrice’de yaşanan depremin ardından yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin ciddi ölçüde deprem tehlikesi altında bulunduğunu ve yapı stokunun depreme dayanıklı olmadığını daha öncede defalarca hatırlattıklarını belirten Gökçe, teorik olarak oldukça fazla çalışma yapıldığını, dikkat çekilmeyen fay hattının neredeyse kalmadığını söyledi. Gökçe, “Faylarda biriken enerjinin açığa çıkmasının depremleri ürettiği de biliniyor. Bugün bile Elazığ Depremi nedeniyle fay hatları fazlasıyla anlatılarak toplumda oluşan enerji boşaltılmaya çalışılıyor. Asıl soru ne yapılması gerektiğidir. Bu sorunun cevabı ise depreme dayanıklı yapı üretilmesidir” diye konuştu.

"BİLİMİ YOK SAYMANIN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEĞİZ"

Kaçak ve yeterli ölçüde mühendislik hizmeti alamayan yapıların hasar görmesinin ve yıkılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Gökçe, “Üstelik İmar Barışı adı altında tümüyle kaçak olan yapılar bile affedilmiş, yasal hale getirilmiştir. Kaçak olarak yapılan yapıların deprem güvenliği yapı sahibinin beyanına teslim edilmiştir. Bu yapılar, depremi beklemeden kendi kendileri yıkılıyorlar, yıkılmaya da devam edecekler.” dedi. Bilime, mühendisliğe ve bilgiye dayalı liyakat sisteminin ortadan kaldırıldığını belirten Gökçe, “Yapı stokumuzun depreme dayanıklı hale getirilmesini bir yana bırakıp, ‘Kanal da Kanal’ diyerek toplumu meşgul etmek doğru değil. Yapı güvenliği ve depreme dayanıklı yapı üretilmesinin ana unsuru olan ‘inşaat mühendislerinin’ dışında ne yazık ki alan kapma yarışı ülkemizin temel sorunu haline gelmiştir. Bilimi, bilgiyi, mühendisleri ve Deprem Yönetmeliğini yok sayarak yapı üretmenin bedelini çok ağır ödeyeceğiz” diye konuştu.

"GÜVENLİ OLMAYAN YAPILAR DEPREMİ BEKLEMEDEN YIKILMALI"

Gökçe, var olan ve depreme dayanıklı olmadığı bilinen yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi, yeni yapılacak yapılarda Deprem Yönetmeliği’nin dikkate alınması, yapı denetimi uygulamasının değiştirilerek, mesleki yetkinliği kanıtlanmış ve belgelendirilmiş mühendis ve mimarların denetimin ana unsuru haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Gökçe, “İmar Barışı kapsamına giren kaçak ve mühendislik hizmeti almayan yapılar, Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinin arşivlerine girmiştir. Öncelikle bu yapıların deprem güvenliği olmadığı bilinmeli ve bu yapılar depremi beklemeden yıkılmalıdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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