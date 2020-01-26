CHP Milletvekili Barut: Türkiye’de deprem gerçekliğine rağmen önlem alınmıyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye’de deprem gerçekliğinin kendini sürekli hatırlattığına, yetkililerin ise buna rağmen önlem almadığına vurgu yaptı. Barut, “Depremlerin değil ihmalin öldürdüğü unutulmamalıdır”dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, deprem gerçekliğinin Elazığ’da kendini yeniden hatırlattığına değinen bir açıklama yaparak "Yeni acılar yaşanmadan herkes elini taşın altına koymalı, hazırlık yapılıp önlem alınmalı" dedi. Barut, bugüne kadar yaşanan acılara rağmen etkin bir önlem alınmadığına ve bu gibi durumlarda kullanılacak yeşil alanların ranta kurban edildiğine dikkat çekti.

"MARMARA VE VAN DEPREMLERİNDEN ÖRNEK ALINMADI"

Türkiye'nin en aktif deprem kuşakları üzerinde olduğunu ifade eden Barut, 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerinde yaşanan can ve mal kayıpları ile her seferinde depreme hazırlıklı olunmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Yaşanan acılara karşın deprem gerçeğiyle yüzleşilmediğini ve gereken önlemlerin bir türlü alınmadığını vurgulayan Barut, "2019 yılı içerisinde Adana, Malatya, Bursa, Çanakkale gibi pek çok ilimizde şiddeti değişen depremler yaşanırken son olarak Elazığ'daki deprem, toplumumuza bir kez daha korkutucu yüzünü göstermiştir. Bugüne kadar ülkemizin birçok yerinde buna benzer depremler olmuştur” ifadelerini kullandı.

"DEPREM ANINDA KULLANILACAK YEŞİL ALANLAR RANTA AÇILIYOR"

Deprem hareketlerinin korkuyla beklendiğini ve yetkililerin buna dair bir önlem almadığını belirten Barut, “Aksine yeşil alanların imara açıldığı, sınırsız AVM yapıldığı, deprem anında kullanılacak toplanma alanlarının ranta kurban edildiği görülmüştür. Geçmişte olduğu gibi büyük acılar yaşanmadan depreme karşı harekete geçilmeli ve önlem alınmalıdır. Depremlerin değil ihmalin öldürdüğü unutulmamalıdır. Bu gerçeği unutursak başka acılar kaçınılmaz olarak maalesef yaşanacaktır. Vakit varken önlem alınmalı, depreme karşı etkin ve acil çözüm planı hazırlanıp uygulanmalıdır" ifadelerinde bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

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