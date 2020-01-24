Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar sadece 1 hastada şüphe bulduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkıp dünyada yayılmaya başlayan koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Çin uyruklu bir turistin karantinaya alınması üzerine çıkan haberlerle ilgili konuşan Koca, Wuhan kentinden İstanbul'a gelen kadının izolasyonda tutulduğunu, hastanın genel durumunun iyi olduğunu, bu sabah uçakla ülkesine gönderildiğini söyledi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık. Liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz.”

"Çarşamba gecesinden Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda şüpheli vakaya rastlamadık."

“Sıradan bir grip de benzer bulgulara neden olabilir. Basın mensuplardan istirhamımız şüpheli durumlarda acele haberler yapılmamasıdır. Halk sağlığını ilgilendiren her konuda açık şekilde kamuoyuna uyarılarımızı yapıyor olacağız.”

"(Çinli kadın yolcu) Bildiğiniz gibi Çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle Wuhan'dan geldiği öğrenilen bir kişi diğer hastalardan izole edildi. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsü nedeniyle şüpheli durum olarak teyit ettik. İzolasyon odasında gözlem altına alındı. Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik."

"Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok."

"Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz."

“Şu ana kadar Wuhan'dan gelen sadece 1 hastada şüphe bulduk ama 36 saat gözaltında tuttuktan sonra ülkesine geri gönderdik. Aldığımız numuneleri Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdik, onlar sonucu açıklayacaklar. Turistle yakın temasa geçen sağlık personeli, tur rehberi gibi kişilerle ilgili olarak da tedbirleri alıyoruz." (HABER MERKEZİ)

Çin'den gelen yolcular havalimanında termal kameralarla kontrol ediliyor

Çin'de yeni koronavirüs salgını büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi