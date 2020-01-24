24 Ocak 2020 13:45

Merkel Türkiye'de | Erdoğan: Libya'daki kaos tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir

Türk-Alman Üniversitesinin açılışına katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Fotoğraf: İsa Terli/AA

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    Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk-Alman Üniversitesinin açılışına katıldı. Merkel'e açılışta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşlik etti. İkili, açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Merkel konuşmasında Türk-Alman ilişkilerinden bahsederken, Erdoğan'ın gündeminde Libya vardı.

    Erdoğan konuşmasında "Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Libya'daki krizi sonlandırmak en büyük hedefimiz. Almanya ile bu konuda ortak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Açılış konuşmasında Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Merkel’i Berlin Konferası’ndan beş gün sonra ülkemizde ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyorum."

    “İnsanlık olarak terörden İslam düşmanlığına kültürel ırkçılıktan yabancı karşıtlığına kadar pek çok sorunla karşı karşıyayız. Çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun kimsenin bu sorunlara bigane kalma olasılığı yoktur. Son 9 yıldır Suriye’de devam eden çatışmalarda sadece bizim gibi komşu ülkeler değil başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa etkilenmiştir. Libya’daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir. Libya’daki krizi sonlandırmak en büyük hedefimiz. Almanya ile bu konuda ortak çalışıyoruz. Berlin Zirvesi’nde alınan 55 maddelik barış planı kararları Libya’da istikrarın tesisi için önemli bir adımdır.”

    Erdoğan ayrıca Türk-Alman Üniversitesine yönelik çalışmalardan söz etti.

    MERKEL'DEN MÜLTECİ TEŞEKKÜRÜ

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ise konuşmasında "Türk-Alman bilim ilişkileri Türk-Alman Üniversitesi ile başlamamıştır uzun geçmişe dayanmaktadır. Bilim ne kadar özgürse, bilimde elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Yeni eleştirel bir söyleme ihtiyacı var bilimin ki toplumsal ilerlemeyi sürdürsün" dedi.

    Merkel, konuşmasına şu sözlerle devam etti,  “Türk-Alman bilim ilişkileri Türk-Alman Üniversitesi ile başlamamıştır uzun geçmişe dayanmaktadır. Bu geçmiş aynı zamanda Türkiye’nin cömert teşvikleri ile başlamıştır. Türkiye bugün de milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor. Bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi hak ediyor. Bilim ve eğitim insanların yaratıcılığını ve özgürlüğünü teşvik eder ve geliştirir. Bilim ne kadar özgürse elde edilen sonuçlar da o kadar zengindir. Bilimin eleştirel söyleme ihtiyacı var."

    "Bu kampüs öğrencilerin dünyaya açık olmalarını simgeliyor, Türklerle Almanların partnerliğini simgeliyor. Türk-Alman Üniversitesi ülkelerimiz arasındaki ilişki için büyük bir şans ve hazine. Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki işbirliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir." (HABER MERKEZİ)

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