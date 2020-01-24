Bilgisayar Mühendisleri Odası: MEB'in Delphi eğitim protokolü iptal edilmelidir

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yaklaşık 1 milyon meslek lisesi öğrencisine Delphi programlama dili ve ortamı ile “yazılım eğitimi” vermek için imzaladığı protokolün iptal edilmesi çağrısı yaptı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan BMO, çok daha güncel ve yaygın olan ücretsiz özgür yazılım ve geliştirme ortamları yerine 15 yıl önce yeğlenen bir programlama dili olan Delphi'nin tercih edilmesini eleştirerek "MEB, bu protokolle Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Politikasını geleceğe göre değil, geçmişe göre şekillendirmiştir" dedi.

FATİH PROJESİ HATIRLATILDI

MEB'in büyük bir başarısızlıkla sornuçlanan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bakanlıkça diğer eğitim alanlarında olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de bir türlü gelecek kuşakları yetiştirecek nitelikte çağdaş ve bilimsel bir eğitim planlanıp yaşama geçirilememiştir" denildi.

"PROTOKOL SAYDAM BİÇİMDE YAYIMLANMADI"

Bakanlığın, 16 Ocak'ta Delphi'yi öğrencilerin kullanımına sunmak için BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu) adlı dağıtıcı firmayla 5 yıllık protokol imzaladığını anımsatılan açıklamada, tepkiler üzerine BTG'nin 22 Ocak'ta okullara ücretsiz lisans verileceğini duyurduğu ancak MEB ve firmanın protokolü İnternette saydam biçimde yayımlamadığı belirtildi.

"YÜKSEK BEDELLİ LİSANS MALİYETLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALINACAK"

Delphi logosu

BTG'nin açıklamasında öne sürdüğü “kurumlara hiçbir maddi külfet getirmeyecek” iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bunun nedenleri şöyle aktarıldı:

"Bakanlık, ilk aşamada doğrudan bir harcama yapmasa bile hem lise öğretmenlerinin eğitimi, hem üniversitelerin bu konuda kendilerini hazırlamak zorunda olması, hem de devletin diğer kurumlarında bu yazılım diliyle ilgili bir yatırım ve vizyon olmaması, başlangıçta açıkça göze çarpmayan birçok masrafa yol açacaktır. Öte yandan Delphi paketi, okullara ücretsiz olarak sağlansa da şirketin sitesinde ticari kullanım lisansları 11 bin ile 42 bin TL arasında bir bedelle satışa sunulmaktadır. Bu programlama dili üzerine yetişecek öğrenciler, mezun olduktan sonra kendi girişimlerini kurduklarında, bu dille geliştirilmiş kodları dağıtmak istediklerinde benzer biçimde yüksek bedelli lisans maliyetleriyle karşı karşıya kalacaklardır."

"ÇAĞ DIŞI BİR YAKLAŞIM"

Programlama alanının mobil ve “web” teknolojilerine yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, bu alanlarda da özgür yazılımların hâkimiyeti olduğu vurgulandı. Özgür yazılımların hem eğitim hem ticari kullanım hem de dağıtımda yazılımcıya ücretsiz ya da çok uygun bedelle lisans sağladığı belirtilen açıklamada "Tüm dünya eğitimde özgür yazılımlara yönelmişken özgür olmayan yazılımları ve yazılım geliştirme ortamlarını tercih etmek ve öğretmenlerini, öğrencilerini bu yönde ilerlemeye zorlayıp Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Politikasını bir şirketin belirleyiciliğine terk etmek çağ dışı bir yaklaşımdır" denildi.

Delphi’den çok daha güncel ve sektörde kabul görmüş programlama dilleri ve uygulama çatılarının, tüm geliştirme ortamlarıyla birlikte ücretsiz kullanılabildiği hatırlatılan açıklamada MEB'in bu yatırımının çok anlamsız olduğu belirtildi.

SIRALAMALARDA YA SONDA YA DA HİÇ YOK

"MEB, bu protokolle Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Politikasını geleceğe göre değil, geçmişe göre şekillendirmiştir" denilen açıklamada Delphi'nin durumu şu istatistiklerle ortaya konuldu:

"Ülkemizde ve dünyada programcıların ve yazılım üreticilerinin tercihlerinde ilk 7 sırada özgür yazılımlar yer almaktadır; öne çıkan 20 programlama dili ve uygulama geliştirme ortamının 15’inden fazlası özgür yazılımların egemenliğindedir.

PYPL (PopularitY of Programming Language) indeksindeki 28 programlama dili, Google arama motorunda öğretici belge (“tutorial”) arama sıklıklarına göre incelenip sıralanmaktadır. 15 yıl önce yeğlenen bir programlama dili olan Delphi, bu listede son sıradadır.

Programlamayla ilgili kullanıcı odaklı bir “soru-yanıt” sitesi olan StackOverflow’da en popüler 25 yazılım dili arasında Delphi bulunmamaktadır.

Ülkemizde hizmet veren iş ilanı sitelerinin programlama dillerine göre güncel ilan sayılarına bakıldığındaysa Delphi dilinin içerildiği iş ilanlarının %0.8 (binde sekiz) oranında kaldığı görülmektedir."

"KABUL EDİLEMEZ"

Böyle bir protokol imzalanmadan üniversitelerin müfredatları, bilgisayar mühendisliği bölümlerinin eğitim programları, değişik iş kollarının ve sektörün gereksinimleri gibi birçok parametrenin göz önünde tutulması gerektiği belirtilen açıklamada "Ülkemizin Mesleki ve Teknik Eğitim Politikasının, geçmişte kalmış, bugün kabul görmeyen, olasıdır ki gelecekte de özgür yazılım eğilimini yakalayamayacak bir ticari şirketin programlama ortamına ve gelecek planlarına terk edilmesi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

"BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ"

"Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli, 'yazılım eğitimi' adı altında çağ dışı bir eğitime yol açan protokol iptal edilmelidir" çağrısı yapılan açıklamada, günümüzün özgür yazılım ortamına ve geleceğin hedeflerine odaklı teknik öğretmenler yetiştirerek işe başlanılması gerektiği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

MEB, başarısız olan FATİH projesinden vazgeçmiyor

Çöken Fatih Projesi Meclis gündeminde

Kıyak ihale: MEB 5 milyon 236 bin lira ödedi, projeler uygulanmadı