24 Ocak 2020 13:27

Bilgisayar Mühendisleri Odası: MEB'in Delphi eğitim protokolü iptal edilmelidir

Bilgisayar Mühendisleri Odası, "MEB’in 'yazılım eğitimi' adı altında Delphi programlama dili eğitimi için yaptığı protokol iptal edilmelidir" çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yaklaşık 1 milyon meslek lisesi öğrencisine Delphi programlama dili ve ortamı ile “yazılım eğitimi” vermek için imzaladığı protokolün iptal edilmesi çağrısı yaptı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan BMO, çok daha güncel ve yaygın olan ücretsiz özgür yazılım ve geliştirme ortamları yerine 15 yıl önce yeğlenen bir programlama dili olan Delphi'nin tercih edilmesini eleştirerek "MEB, bu protokolle Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Politikasını geleceğe göre değil, geçmişe göre şekillendirmiştir" dedi.

    FATİH PROJESİ HATIRLATILDI

    MEB'in büyük bir başarısızlıkla sornuçlanan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bakanlıkça diğer eğitim alanlarında olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de bir türlü gelecek kuşakları yetiştirecek nitelikte çağdaş ve bilimsel bir eğitim planlanıp yaşama geçirilememiştir" denildi.

    "PROTOKOL SAYDAM BİÇİMDE YAYIMLANMADI"

    Bakanlığın, 16 Ocak'ta Delphi'yi öğrencilerin kullanımına sunmak için BTG (Bilgi ve Teknoloji Grubu) adlı dağıtıcı firmayla 5 yıllık protokol imzaladığını anımsatılan açıklamada, tepkiler üzerine BTG'nin 22 Ocak'ta okullara ücretsiz lisans verileceğini duyurduğu ancak MEB ve firmanın protokolü İnternette saydam biçimde yayımlamadığı belirtildi.

    "YÜKSEK BEDELLİ LİSANS MALİYETLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALINACAK"

    Delphi logosu

    Delphi logosu

    BTG'nin açıklamasında öne sürdüğü “kurumlara hiçbir maddi külfet getirmeyecek” iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bunun nedenleri şöyle aktarıldı:

    "Bakanlık, ilk aşamada doğrudan bir harcama yapmasa bile hem lise öğretmenlerinin eğitimi, hem üniversitelerin bu konuda kendilerini hazırlamak zorunda olması, hem de devletin diğer kurumlarında bu yazılım diliyle ilgili bir yatırım ve vizyon olmaması, başlangıçta açıkça göze çarpmayan birçok masrafa yol açacaktır. Öte yandan Delphi paketi, okullara ücretsiz olarak sağlansa da şirketin sitesinde ticari kullanım lisansları 11 bin ile 42 bin TL arasında bir bedelle satışa sunulmaktadır. Bu programlama dili üzerine yetişecek öğrenciler, mezun olduktan sonra kendi girişimlerini kurduklarında, bu dille geliştirilmiş kodları dağıtmak istediklerinde benzer biçimde yüksek bedelli lisans maliyetleriyle karşı karşıya kalacaklardır."

    "ÇAĞ DIŞI BİR YAKLAŞIM"

    Programlama alanının mobil ve “web” teknolojilerine yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, bu alanlarda da özgür yazılımların hâkimiyeti olduğu vurgulandı. Özgür yazılımların hem eğitim hem ticari kullanım hem de dağıtımda yazılımcıya ücretsiz ya da çok uygun bedelle lisans sağladığı belirtilen açıklamada "Tüm dünya eğitimde özgür yazılımlara yönelmişken özgür olmayan yazılımları ve yazılım geliştirme ortamlarını tercih etmek ve öğretmenlerini, öğrencilerini bu yönde ilerlemeye zorlayıp Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Politikasını bir şirketin belirleyiciliğine terk etmek çağ dışı bir yaklaşımdır" denildi.

    Delphi’den çok daha güncel ve sektörde kabul görmüş programlama dilleri ve uygulama çatılarının, tüm geliştirme ortamlarıyla birlikte ücretsiz kullanılabildiği hatırlatılan açıklamada MEB'in bu yatırımının çok anlamsız olduğu belirtildi.

    SIRALAMALARDA YA SONDA YA DA HİÇ YOK

    "MEB, bu protokolle Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Politikasını geleceğe göre değil, geçmişe göre şekillendirmiştir" denilen açıklamada Delphi'nin durumu şu istatistiklerle ortaya konuldu:

    • "Ülkemizde ve dünyada programcıların ve yazılım üreticilerinin tercihlerinde ilk 7 sırada özgür yazılımlar yer almaktadır; öne çıkan 20 programlama dili ve uygulama geliştirme ortamının 15’inden fazlası özgür yazılımların egemenliğindedir.
    • PYPL (PopularitY of Programming Language) indeksindeki 28 programlama dili, Google arama motorunda öğretici belge (“tutorial”) arama sıklıklarına göre incelenip sıralanmaktadır. 15 yıl önce yeğlenen bir programlama dili olan Delphi, bu listede son sıradadır.
    • Programlamayla ilgili kullanıcı odaklı bir “soru-yanıt” sitesi olan StackOverflow’da en popüler 25 yazılım dili arasında Delphi bulunmamaktadır.
    • Ülkemizde hizmet veren iş ilanı sitelerinin programlama dillerine göre güncel ilan sayılarına bakıldığındaysa Delphi dilinin içerildiği iş ilanlarının %0.8 (binde sekiz) oranında kaldığı görülmektedir."

    "KABUL EDİLEMEZ"

    Böyle bir protokol imzalanmadan üniversitelerin müfredatları, bilgisayar mühendisliği bölümlerinin eğitim programları, değişik iş kollarının ve sektörün gereksinimleri gibi birçok parametrenin göz önünde tutulması gerektiği belirtilen açıklamada "Ülkemizin Mesleki ve Teknik Eğitim Politikasının, geçmişte kalmış, bugün kabul görmeyen, olasıdır ki gelecekte de özgür yazılım eğilimini yakalayamayacak bir ticari şirketin programlama ortamına ve gelecek planlarına terk edilmesi kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

    "BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ"

    "Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli, 'yazılım eğitimi' adı altında çağ dışı bir eğitime yol açan protokol iptal edilmelidir" çağrısı yapılan açıklamada, günümüzün özgür yazılım ortamına ve geleceğin hedeflerine odaklı teknik öğretmenler yetiştirerek işe başlanılması gerektiği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

    MEB, başarısız olan FATİH projesinden vazgeçmiyor

    MEB, başarısız olan FATİH projesinden vazgeçmiyor

    Çöken Fatih Projesi Meclis gündeminde

    Çöken Fatih Projesi Meclis gündeminde

    Kıyak ihale: MEB 5 milyon 236 bin lira ödedi, projeler uygulanmadı

    Kıyak ihale: MEB 5 milyon 236 bin lira ödedi, projeler uygulanmadı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    YHT davasında hakimden skandal sözler: Korkunun ecele faydası yok
    SONRAKİ HABER

    Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar sadece 1 hastada şüphe bulduk
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Tek adam yönetimi", halka meydan okuma mecrasında!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kapitalizme ne olacak?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    FETÖ’nün siyasi ayağı mı dediniz?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Davos, iklim ve iki yüzlü kapitalistler

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Deprem veya sosyal afetleri önceden bilmek mümkün mü?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Mahkemeler, emsal ücret araştırması adı altında ücret tespiti yapabilir

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Okullu fotoğrafçı olmak
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Ceren Damar cinayeti davası: Artık yeter diyoruz!
    Ceren Damar cinayeti davası: Artık yeter diyoruz!

    Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar cinayeti davasına devam ediliyor. Duruşma öncesi açıklama yapan kadınlar, sanığa indirim uygulanmamasını talep etti.

    Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar sadece 1 hastada şüphe bulduk
    Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Şu ana kadar sadece 1 hastada şüphe bulduk

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çin uyruklu yolcu kadının karantinaya alınmasıyla ilgili açıklama: Wuhan'dan gelen sadece 1 hastada şüphe bulduk, 36 saat gözlemde tuttuktan sonra ülkesine gönderdik.

    GÜNCELLENDİ
    Çin'den gelen yolcular havalimanında termal kameralarla kontrol ediliyor
    Çin'den gelen yolcular havalimanında termal kameralarla kontrol ediliyor

    Sağlık Bakanlığının kararı ile Çin'in Wuhan kentinden gelen uçaklardaki yolcular koronavirüs salgını nedeniyle termal kamera taranıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Uğur Mumcu katledilişinin 27. yılında anılıyor
    Uğur Mumcu katledilişinin 27. yılında anılıyor

    Ankara'daki evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu, katledilişinin 27’nci yılında bir dizi etkinlikle anılıyor.

    Merkel Türkiye'de | Erdoğan: Libya'daki kaos tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir
    Merkel Türkiye'de | Erdoğan: Libya'daki kaos tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir

    Türk-Alman Üniversitesinin açılışına katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

    Bilgisayar Mühendisleri Odası: MEB'in Delphi eğitim protokolü iptal edilmelidir
    Bilgisayar Mühendisleri Odası: MEB'in Delphi eğitim protokolü iptal edilmelidir

    Bilgisayar Mühendisleri Odası, "MEB’in 'yazılım eğitimi' adı altında Delphi programlama dili eğitimi için yaptığı protokol iptal edilmelidir" çağrısı yaptı.

    YHT davasında hakimden skandal sözler: Korkunun ecele faydası yok
    YHT davasında hakimden skandal sözler: Korkunun ecele faydası yok

    Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren kazasına ilişkin görülen davanın ikinci duruşması başladı. Duruşmada hakim, “Çok korktum” diyen müştekiye, "Korkunun ecele faydası yok" dedi.

    Çocuk işçi sayısı 1 yılda 7 bin arttı, 7 yılda 426 çocuk işçi hayatını kaybetti
    Çocuk işçi sayısı 1 yılda 7 bin arttı, 7 yılda 426 çocuk işçi hayatını kaybetti

    CHP Milletvekili Tekin Bingöl, çocuk işçilikte yaşanan artışı ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk işçileri Meclis gündemine taşıdı.

    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Denizli’de ulaşıma zam: Sivil 3 lira, öğrenci 2 lira oldu
    Denizli’de ulaşıma zam: Sivil 3 lira, öğrenci 2 lira oldu

    Denizli’de şehir içi güzergahlarında hizmet veren otobüslerde sivil biniş ücreti 2,5 liradan 3 liraya, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2 liraya yükseldi. Zam, 25 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

    Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem (24 Ocak 2020)
    Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem (24 Ocak 2020)

    Manisa Akhisar'da saat 06:04 sularında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Merve Kotan cinayeti davasının ikinci duruşması görüldü: Savcı ceza indirimi istemedi
    Merve Kotan cinayeti davasının ikinci duruşması görüldü: Savcı ceza indirimi istemedi

    Ayrılmak istediği bahanesiyle Merve Kotan’ı katleden Muhammet Gürsoy'un yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Duruşma 24 Mart'a ertelendi.

    Metal işçilerinden "sahte mutluluk" maskeli eylem
    Metal işçilerinden "sahte mutluluk" maskeli eylem

    Metal işçileri, MESS'in dayatmalarına karşı sürdürdükleri eylemlerinde bu kez de yüzlerine "sahte mutluluk" maskesi taktı.

    Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş arasında imzalanan TİS için tören yapıldı
    Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş arasında imzalanan TİS için tören yapıldı

    Manisa Turgutlu Belediyesi ve Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi için tören gerçekleştirildi.

    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

    Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.