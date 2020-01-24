Auschwitz toplama kampı esirlerinin kurtarılmasının 75. yıl dönümü

Kudüs’te 50’ye yakın devlet ve hükümet başkanı, soykırım kurbanları ve yakınlarının Auschwitz toplama kampından kurtarılmasının 75’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende bir araya geldi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Dünya Holokost Forumu’na katılan siyasetçiler antisemitizmle mücadele çağrısı yaptı.

Törende konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steienmeier, “İsterdim ki, Almanlar her zaman için geçerli olacak şekilde tarihten ders almışlardır diyebileyim” dedi. Steienmeier, Almanların soykırımdaki suçunu hatırlatarak, “Katiller, gardiyanlar, yardım edenler: Hepsi Alman’dı” açıklamasında bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, antisemitizmle uluslararası alanda mücadele edilmesi yönünde düşüncelerini ifade ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kurbanların anılması ve holokostun politize edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yahudi düşmanlığı konusunda uyarıda bulunanlar arasında İngiltere Prensi Charles, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de vardı.

İkinci Dünya Savaşı’nda Auschwitz toplama kampında çoğu Yahudi olan 1,5 milyona yakın insan yaşamını yitirmiş, kampta esir tutulanlar 27 Ocak 1945 tarihinde Sovyet askerleri tarafından kurtarılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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