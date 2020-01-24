24 Ocak 2020 11:48

ÇHD davasında cezayı onayan mahkeme, dosyayı incelemeden itirazı reddetti

ÇHD davasında 159 yıldan fazla cezayı onayan istinaf mahkemesi, dosyayı incelemeden itirazı reddetti. Üye hakimin itirazla ilgili bildirdiği görüş 9 Ekim, bir gün önce verilmiş olan karar ise 8 Ekim.

Çizim: Murat Başol / twitter.com/murattbasol

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    Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) 18 avukatın toplam 159 yıldan fazla ceza aldığı davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin (istinaf mahkemesi) itirazla ilgili kararını dosyayı incelemeden aldığı anlaşıldı.

    Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre bir üye hakimin itirazın reddi yönünde bildirdiği görüşü, mahkemenin kararından bir gün sonrasına ait. ÇHD’den yapılan açıklamaya göre: “Bu durum daha önce de dile getirdikleri, dosyanın incelenmeden karar verildiği iddiasını destekliyor. En basit incelemenin dahi 9 Ekim'de yapıldığı dosya evrakıyla ortadayken, 50 klasörden fazla, binlerce sayfa evrak içeren dosyanın ne zaman incelendiği ve kararın nasıl bir anda oluşturulduğu merak konusu.”

    Sanık avukatları, istinafın cezayı onaması yönündeki kararının, yeterli inceleme yapılmaksızın ve sanık müdafilerinin iddiaları değerlendirilmeden verildiğini iddia etmiş, temyiz başvurusunda da bu iddialarını sunmuşlardı.

    Bu arada 9 Ekim’de CNN Türk ekranlarına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yargılanan avukatlar hakkında konuşmuş ve “DHKP-C'nin en önemli ayağının avukatlar olduğunu, avukatları tutuklayarak örgütü bitirdiklerini” söylemişti.

    DOSYA YARGITAY İNCELEMESİNDE

    ÇHD’li 20 avukatın yargılandığı davada mahkeme 20 Mart 2019’da karar verdi, avukatların 18’i toplam 159 yıl 2 aylık hapse mahkum oldu, iki avukatın dosyası ayrıldı. İstinaf mahkemesinin 8 Ekim 2019’da onadığı kararla, beş yılın altında hapis cezası verilen 6 avukatın (Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren Evin, Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir) cezası temyiz yolu kapalı olmak üzere kesinleşmişti. Ancak daha sonra yapılan düzenlemeyle bu hükümler de Yargıtay incelemesine tabi oldu.

    Beş yılın üzerinde hapis cezası alan 12 avukat (Barkın Timtik, Özgür Yılmaz, Ebru Timtik, Behiç Aşcı, Şükriye Erden, Selçuk Kozağaçlı,Engin Gökoğlu, Aytaç Ünsal, Süleyman Gökten, Naciye Demir, Aycan Çiçek, Ezgi Çakır) da Yargıtay’a itirazda bulundu.

    Dosya şu an Yargıtay incelemesinde. (HABER MERKEZİ)

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