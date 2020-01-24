Ceren Damar cinayeti davası: Artık yeter diyoruz!

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in yargılandığı davanın duruşmasına Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Duruşmaya tutuklu sanık Hikmet (23) ve avukatı, Damar’ın annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel, müdahil Çankaya Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmayı bazı milletvekillerinin yanı sıra Çankaya Üniversitesinin öğretim üyeleri ile öğrencilerinin çoğunluğunu oluşturduğu kalabalık bir grup da izliyor.

Duruşmada Hikmet'in esasa ilişkin savunmasını yapması bekleniyor.

Cumhuriyet Savcısı Fevzi Çakıcı, önceki celse sanığın “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “ruhsatsız tabanca bulundurmak” ve cinayetin ardından kendisini kovalayan bir öğrenciye yönelik “silahla tehdit” suçlarından da 3 yıldan 8 yıla kadar hapsini talep etmişti.

DURUŞMASI ÖNCESİ KADINLARDAN AÇIKLAMA

Duruşması öncesi açıklama yapan Ankara Kadın Platformu, “Katilleri aklamaya çalışan, iyi hal indirimleri veren erkek egemen sistemin peşindeyiz. Bugün bu duruşmada çıkacak olan kararın takipçisiyiz” dedi. Açıklamayı Platform adına Betül Koca yaptı.

Koca, “Yükseköğretim sistemindeki akademisyen-öğrenci ilişkisinin işçi müşteri ilişkisine indirgenip, güvencesiz çalışma rejiminin uygulandığı bu dönemde araştırma görevlisi bir kadın olan Ceren Damar görevini yaptığı için bir erkek öğrencisi tarafından katledildi. Erkekler bu cüreti AKP'nin kadın düşmanı politikalarından ve erkek egemen bu sistemden alıyorlar” dedi.

‘FAİLİN KENDİNİ AKLAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Kadın katliamlarının son bulması için dayanışma çağrısı yapan Koca, “Ceren Damar ve öldürülen tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Türkiye’de kadınları değil failleri koruyan kararlara karşı gerçek adaleti sağlamak için buradayız. Kadına şiddete dair davalarda olduğu gibi katil Hasan Hikmet İsmail, duruşmaya takım elbiseyle, kravatla gelerek indirim kovalamaktadır. Erkek adaletin tahrik ve iyi hal indirimlerini kendine örnek almaktadır. Çeşitli iftiralar atarak kendini aklamaya çalışmasına biz kadınlar izin vermeyeceğiz” diye belirtti.

‘ARTIK YETER DİYORUZ’

Koca açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“Çünkü biliyoruz ki, erkek egemen zihniyetin bir ürünü olan Hasan Hikmet İsmail gibi yakalanmayan, cezaevine girip kaçabilen veya iyi hal indirimleri ile salıverilen kadın katilleri, tecavüzcüler aramızda dolaşıyor. AKP'nin polisleri ise bu kişileri yakalamak yerine Las Tesis dansı gibi şiddete karşı ses çıkarılan eylemlere saldırıyor. Yargı Nevin Yıldırım gibi öz savunma hakkını kullanan kadınlara müebbet hapis cezası uyguluyor. Cezaevinden kaçıp Ceren Özdemir’i katleden katil ‘Tekrar çıktığımda öldürmeye devam edeceğim!’ diyebiliyor. Erkek egemen sistem Şule Çet'e tecavüz eden katilleri aklamak için intihar olduğuna inandırmaya çalışıyor. Kızına yıllarca tecavüz etmiş baba salıveriliyor.23 kez şiddete uğradığını söyleyerek suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Aslan şikâyetçi olduğu erkek tarafından öldürülüyor. Artık yeter diyoruz. Bugün Ceren Damar için buradayız. Gerçek adaleti istiyor, yaşamlarımızı savunuyoruz. Erkek şiddetine yeter diyoruz.”

Açıklamanın ardından kadınlar duruşmanın yapılacağı salona geçti. (HABER MERKEZİ)