Trump'ın Senatodaki azil yargılamasının 3. gününde görevi kötüye kullanma tartışıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden yargılamanın 3. gününde Demokrat savcı vekiller, Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinden biri olan "görevi kötüye kullanma" suçlamasına odaklandı.

Salı gününden bugüne devam eden yargılamada 7 Demokrat savcı vekil, yerel saatle 13.00'te başlayan duruşmada yaklaşık 8 saat boyunca senatörlere sunum yaptı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler, sunumunda, "Başkan'ın Ukrayna ile ilgili yaklaşımı yanlış, yasa dışı ve tehlikeliydi. Bugüne kadar hiçbir başkan, kendi ülkemizdeki seçimlerde hile yapmak için yabancı bir ülkeden yardım istememiştir" dedi.

Benzer şekilde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff de ekrana yansıtılan birçok video üzerinden Trump'ın Ukrayna konusunda "kişisel çıkarını ABD'nin çıkarından üstün tuttuğu" konusunda senatörleri ikna etmeye çalıştı.

Bir diğer Demokrat savcı vekil olan Sylvia Garcia ise Trump'ın, Demokrat rakibi Joe Biden ve oğluyla ilgili Ukrayna hükümetinden "yolsuzluk" soruşturması isteme gerekçesinin "uydurma" bir hikayeye dayandığını savundu.

Demokrat savcı vekillerden Zoe Lofgren de Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı askıya almasıyla Biden'lara yönelik soruşturma talebi arasındaki bağlantıları Demokratların gözünden senatörlere anlattı.

Sunumlar sırasında bazı senatörlerin uyuklamaları dikkat çekti.

TARAFLARIN SUNUMLARINI SALI GÜNÜ TAMAMLAMASI BEKLENİYOR

Mahkemede Demokrat vekillerin savunmalarını cuma günü tamamlaması bekleniyor.

Demokratların ardından cumartesi günü savunmalarına başlayacak olan Trump'ın avukatlarının da yine 3 güne yayılmış şekilde toplam 24 saat zamanları olacak. Pazar günü tatil yapacak olan Senatoda pazartesi ve salı günkü oturumlarla birlikte savunma tarafının sunumlarını tamamlayacağı kaydediliyor.

Söz konusu sürenin dolmasının ardından gelecek hafta senatörler soru sorma şansını da elde edecek. Senatörlere hem davacı hem de savunma tarafına sorularını sorması için 16'şar saat verilecek.

Cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı ve benzeri elektronik cihazların yasak olduğu duruşmalar esnasında, salonda konuşmaya da izin verilmiyor.

AZİL SÜRECİ

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti. (Washington/AA)

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