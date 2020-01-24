“Yüzyılın Anlaşması” planı salı gününe kadar açıklanacak, Filistin tepkili

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'a salı günü gerçekleştireceği ziyaretten önce “Yüzyılın Anlaşması” planını açıklayacağını bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salı günü yapacağı ziyarete atıf yapan Trump, “Bu ziyaretten kısa bir süre önce bu planı açıklayacağız. Filistinlilerle de kısaca görüştüm. Fakat zaman içinde onlarla da konuşacağız. Anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunuluyor. İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu” diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ABD yönetimiyle "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 28 Ocak Salı günü Washington'da olacağı belirtilmişti.

FİLİSTİN'DEN REDDEDİLEN PLANA İLİŞKİN UYARI

Filistin Cumhurbaşkanlığı, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen haliyle yayınlanmaması konusunda uyarıda bulundu. Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilen bu şekliyle ilan edilmesi durumunda Filistin yönetiminin yasal hakların korunması için gerekli icraatları yerine getireceği uyarısında bulundu.

Açıklamada “Bir işgal yönetimi olarak İsrail'den kırmızı çizgileri aşması konusunda tüm sorumluluklarını almasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmaya ilişkin duyurunun ABD seçimleri öncesinde yapılacak olmasına dikkati çekti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI NEDİR?

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine “çözüm” adı altında hazırladığı öne sürülen “Yüzyılın Anlaşması” planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın “yüzyılın şamarı” olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor. (DIŞ HABERLER)