Fransa'da emeklilik reformuna karşı meşaleli gösteri

Fransa’da sendikaların çağrısıyla Paris'te bir araya gelen emekçiler, emeklilik reformuna karşı tepkilerini bir kez daha dile getirmek meşalelerle Nation Meydanı'ndan Republique Meydanı'na yürüdü.

Reformun geri çekilmesini isteyen eylemciler, Macron ve reform karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Dijon, Rouen, Lyon Nantes, Bordeaux, Strasbourg ve Rennes gibi kentlerde meşaleli eylemler yapıldı.

Reforma karşı 5 Aralık 2019'dan bu yana devam eden grevler, son 34 yılın en uzun süren grevleri oldu. Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor.

Geçen hafta grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi'nin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.

FRANSIZ BAKAN POLİS ŞİDDETİNİ İNKAR ETTİ

Öte yandan Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, gösterilerde polisin şiddet uygulamadığını savundu.

Nunez, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, polisin eylemlerde “hata” yapabileceğini, hata yapması halinde de hakkında soruşturma açılacağını veya cezalandırılacağını ileri sürdü.

17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin gösterileri ve 5 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı farklı günlerde yapılan eylemlerde polisin halka ve gazetecilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor.

Son 1 yılda düzenlenen gösterilerde, polis müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu, yaklaşık 500 kişi ise yaralandı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) ise geçen yıl yalnızca 313 adli soruşturma başlattı. (Paris/AA)

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