24 Ocak 2020 09:21

Kırıkkale'de kör eden iğne iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 'iğne kör etti' şeklindeki iddialara ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasının dıştan görünümü

Fotoğraf: Google Street View

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    Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çok sayıda kişinin iğne nedeniyle kör olduğu iddialarına ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde bir süredir tedavi gören hastaların yapılan iğne sonrasında görme yetisini kaybetmesine ilişkin haberleri suç ihbarı niteliğinde değerlendiren Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve ilgili hukuk birimlerine talimat verdiğini açıkladı.

    Açıklamada, “Bazı medya organlarında 'Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi alternatif ilaç kör etti' şeklindeki haber içeriği ile ilgili olarak, henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza mağdur olarak başvuruda bulunmamasına rağmen, haber içeriğinin suç ihbarı niteliğinde olduğu değerlendirerek, olay duyulur duyulmaz ilgililer hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

    İğneden zarar gördüğü iddia edilen hastaların kimliklerinin tespit edilmesi, müşteki sıfatıyla ifadelerinin ve adli raporlarının aldırılması için ilgili hukuk birimine talimat verildiği aktarıldı.

    Görme kaybı yaşayan hasta sayısının 36 kişiye yükseldiği iddia edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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