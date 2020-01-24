“FETÖ”den ceza alan iş insanının GES’i için acele kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortakları arasında 'FETÖ' üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan iş insanı Mehmet Kıvanç’ın olduğu Kıvanç Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne ait Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali için “acele kamulaştırma” kararı aldığı ortaya çıktı. Acele kamulaştırmadan 1 ay önce Erdoğan’ın başdanışmanı İsrafil Kışla ile Kıvanç okul ziyaretinde bir araya gelmişti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de 9 ayrı kamulaştırma kararına imza attı. Ancak bunlar arasında, “1977” sayılı karar dikkat çekti. Kararda, “Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla, Mersin ilinde yer alan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi. (HABER MERKEZİ)