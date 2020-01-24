Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem (24 Ocak 2020)
Manisa Akhisar'da saat 06:04 sularında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Manisa’nın Akhisar ilçesi, 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah da 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 06:04 sularında Manisa Akhisar'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Manisa Akhisar'a 11.9 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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