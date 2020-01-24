Putin, Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkında espri yapan Rus komedyen ülkesinden kaçtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkında espriler yapan Rus komedyen, güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek ülkesinden ayrıldığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 25 yaşındaki Aleksandr Dolgopolov adlı komedyen tek kişilik komedi gösterilerinin görüntülerinin polis tarafından incelendiğini öğrendiğini ve bu durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dolgopolov'un "inananların duygularını incittiğine" dair şikayet aldıkları ve "Polis memurları inceleme yürütüyorlar, sonuçları hukukun gerekleri doğrultusunda belirlenecek" ifadeleri yer aldı.

St Petersburg'da bir barda tek kişilik komedi gösterisi yapan Dolgopolov'un Şubat ayında Putin ve destekçileri hakkında espri yaptığı belirtiliyor. Gösterisi esnasında Dolgopolov, "Nüfusumuz iki kampa bölündü. Bir yanda Putin'i destekleyenler, diğer yanda okuyabilen, yazabilen ve mantıklı sonuçlara varabilenler" gibi ifadelerle Putin yönetimiyle dalga geçiyor. YouTube'a yüklenen performansın kayıtlarında komedyenin, Hz İsa ve Hz. Meryem ile ilgili de espri yaptığı duyuluyor.

Rusya'da Putin yönetimi altında "dini duyguları incitmeye" karşı ve Rus Ortodoks Kilisesi'ni korumaya yönelik katı yasalar çıkarıldı.

Komedyen, BBC'ye yaptığı açıklamada, performansları nedeniyle hapse atılmaktan korktuğunu söyleyerek "Şu an nerede olduğumu açıklayamam, çünkü bunun beni bir şekilde kötü etkilemesinden korkuyorum. Ancak inançlarım nedeniyle hapse atılmayacağımın garanti edilmesi halinde dönebilirim" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)