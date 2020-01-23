İran'dan "Trump Anlaşması" teklifine tepki: Bağnazlığın bir göstergesi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, nükleer anlaşmanın yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki öneriye tepki göstererek, bunun "bağnazlığın bir göstergesi" olduğunu söyledi.

Musevi, Twitter'dan, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması" yapılması yönündeki açıklamasına tepki gösterdi ve "Bu uzun süreli kuruntuların ve bağnazlığın bir göstergesidir. Bu, kurumsallaşmış derin bir kibir ve kendini büyük görmekten kaynaklı bir durumdur" mesajını paylaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC'ye 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın gözünde kusurlu olduğunu belirterek, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump Anlaşması koyalım" demişti.

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, nükleer anlaşma yerine "Trump Anlaşması'nın" olabilmesi için İran'ın balistik füze denemesine son vermesi, bölgedeki gruplara mali ve silah desteğini kesmesi, rehine siyasetine son vermesi gerektiğini söylemişti. (Tahran/AA)

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