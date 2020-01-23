Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi güzergahlarda hizmet veren otobüslerde tarifelere zam yapıldı. Zamla sivil tek biniş ücreti 2 lira 50 kuruştan 3 liraya yükseldi. Öğrenci biniş ücreti 1 lira 75 kuruştan 2 liraya yükselirken sivil abonman ve öğrenci abonmanları da zamlandı. Yeni fiyatların 25 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

YÜZDE 20'LİK ZAM "DÜZENLEME" DİYE DUYURULDU

UKOME tarafından yapılan duyuruda yapılan yüzde 20'lik zammın “Toplu Taşıma Ücretinde Düzenleme” şeklinde verilmesi de dikkat çekti.

Yapılan duyuruda “Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu taşıma tarifelerinde düzenleme yapılmıştır. Yeni ücret tarifeleri 25.01.2020 Cumartesi gününden itibariyle Denizli Kartlar’da geçerli olacaktır” denildi. (Denizli/EVRENSEL)

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