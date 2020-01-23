23 Ocak 2020 21:44

Denizli’de ulaşıma zam: Sivil 3 lira, öğrenci 2 lira oldu

Denizli’de şehir içi güzergahlarında hizmet veren otobüslerde sivil biniş ücreti 2,5 liradan 3 liraya, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2 liraya yükseldi. Zam, 25 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Denizli'deki toplu taşıma aracı

Fotoğraf: Denizli Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi güzergahlarda hizmet veren otobüslerde tarifelere zam yapıldı. Zamla sivil tek biniş ücreti 2 lira 50 kuruştan 3 liraya yükseldi. Öğrenci biniş ücreti 1 lira 75 kuruştan 2 liraya yükselirken sivil abonman ve öğrenci abonmanları da zamlandı. Yeni fiyatların 25 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

YÜZDE 20'LİK ZAM "DÜZENLEME" DİYE DUYURULDU

UKOME tarafından yapılan duyuruda yapılan yüzde 20'lik zammın “Toplu Taşıma Ücretinde Düzenleme” şeklinde verilmesi de dikkat çekti.

Yapılan duyuruda “Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu taşıma tarifelerinde düzenleme yapılmıştır. Yeni ücret tarifeleri 25.01.2020 Cumartesi gününden itibariyle Denizli Kartlar’da geçerli olacaktır” denildi. (Denizli/EVRENSEL)

Antep’te ulaşıma üst üste zam: Öğrencilere burs da kredi de yetmiyor

Antep’te ulaşıma üst üste zam: Öğrencilere burs da kredi de yetmiyor

Reklam
EGE HABERLERİ
Merve Kotan cinayeti davasının ikinci duruşması görüldü: Savcı ceza indirimi istemedi

Merve Kotan cinayeti davasının ikinci duruşması görüldü: Savcı ceza indirimi istemedi

Ayrılmak istediği bahanesiyle Merve Kotan’ı katleden Muhammet Gürsoy'un yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını verdi. Duruşma 24 Mart'a ertelendi.

Denizli’de ulaşıma zam: Sivil 3 lira, öğrenci 2 lira oldu

Denizli’de ulaşıma zam: Sivil 3 lira, öğrenci 2 lira oldu

Denizli’de şehir içi güzergahlarında hizmet veren otobüslerde sivil biniş ücreti 2,5 liradan 3 liraya, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2 liraya yükseldi. Zam, 25 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Metal işçilerinden "sahte mutluluk" maskeli eylem

Metal işçilerinden "sahte mutluluk" maskeli eylem

Metal işçileri, MESS'in dayatmalarına karşı sürdürdükleri eylemlerinde bu kez de yüzlerine "sahte mutluluk" maskesi taktı.

Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş arasında imzalanan TİS için tören yapıldı

Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş arasında imzalanan TİS için tören yapıldı

Manisa Turgutlu Belediyesi ve Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi için tören gerçekleştirildi.

Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında

Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında

Bafa Gölü kıyısında uzanan Beşparmak Dağları’ndaki antik kalıntılar ve kaya resimleri, bölgede faaliyet yürüten maden ocaklarının tehdidi altında.

İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganlarıyla toprağa verildi.

CHP’li Süleyman Bülbül: AFAD’ın yaptığı ölçüm neden açıklanmıyor?

CHP’li Süleyman Bülbül: AFAD’ın yaptığı ölçüm neden açıklanmıyor?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da JES’lerin hava kalitesine etkisini belirlemek için yapılan ölçüm sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösterdi.

Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem

Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem

Manisa Yunusemre'de saat 17.46 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.