HDP PM Üyesi Mesut Bağcık ve 12 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 11 gündür gözaltında olan HDP PM Üyesi Mesut Bağcık ve 12 kişi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının 8 Aralık 2019’da Çınar, Bağlar ve Kayapınar ilçesine bağlı 8 mahalleye dönük ev baskınlarında gözaltına alınan 24 kişiden 21’i "terör örgütü üyesi" iddiasıyla tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Mesut Bağcık'ın da aralarında olduğu 16 kişi 13 Ocak'ta, 4 kişi ise sonrasında olmak üzere 20 kişi gözaltına aldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde 11 gündür tutulan 20 kişinin "silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak" gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 kişiden HDP PM Üyesi Mesut Bağcık ve 16 kişi savcılıkça ifadeleri alınmadan tutukluluğa sevk edilirken, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, Bağçık ve 12 kişi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklarken, 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

DBB MECLİS ÜYESİ SERBEST BIRAKILDI

Aynı tarihlerde ihbar üzerine gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Meclis Üyesi Rıdvan Ezer ve Silvan Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Sağlam'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla 10 günlük gözaltı süresi ardından dün çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldıkları kaydedildi.

HDP'Lİ GENÇLERİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Ayrıca 19 Ocak’ta gözaltına alınan HDP Gençlik Üyeleri Mesut Ağırtaş ve Yılmaz Uzun’un gözaltı sürelerinin 4 gün daha uzatıldığı öğrenildi. HDP’li gençlerin soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle neden gözaltına alındıkları öğrenilemedi. (Diyarbakır/MA)

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