23 Ocak 2020 19:29

Çin'de yeni koronavirüs salgınını büyüyor: Etkilenen kişi sayısı 639'a yükseldi

Vuhan'da ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 639'a yükseldi. Virüsün ilk ortaya çıktığı 12 Aralık'tan bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de toplu taşımadaki yüzü maskeli insanlar

Fotoğraf: AA

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    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 639'a yükseldi.

    "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, virüs Çin'de 639 vakada görüldü, vaka sayısında Vuhan'ın başkentliğini yaptığı Hubey eyaleti başı çekti.

    Virüse bugüne kadar, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında Çin'in tüm eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerinde rastlandı.

    Bununla birlikte koronavirüs, ülkenin Guangdong eyaletinde 32, başkent Pekin'de 22, Şanghay'da 16 kişide tespit edildi. Virüsün ilk ortaya çıktığı 12 Aralık'tan bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti.

    HUBEY'DE KARANTİNA ALANI GENİŞLİYOR

    Hubey'deki Vuhan, Huanggang ve Icou kentlerinde ulaşımın tamamen durdurulduğunun açıklanmasından sonra aynı uygulamanın eyalete bağlı diğer bazı ilçelerde de yapılacağı bildirildi.

    Ayrıca Sıçuan eyaletinden Hubey'e 135 kişilik sağlık personeli gönderileceği, ekip üyelerinin eyaletteki üniversite hastaneleri ve eyalet içindeki kentlerden seçildiği belirtildi.

    Vuhan'da ulaşımın durması, kente girişlerin yasaklanmasıyla halk yiyecek stoğu yapmaya başladı. Kente uygulanan karantina önlemlerinin ne zamana kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

    HAVA YOLU VE DEMİR YOLU BİLETLERİNDE GERİ ÖDEME

    Bu arada Çin'de 24 Ocak'tan itibaren Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Çin Devlet Demiryolları, ülke genelinde hava ve demir yolu seferlerinde isteğe bağlı bilet iadesi yapabilecek.

    Biletlerin iadesi durumunda geri ödeme masrafı alınmayacak.

    MALEZYA'DA ÇİNLİ TURİSTTE KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ

    Malezya'nın Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaletinde bir Çinli turistin yüksek ateş ve boğaz rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine ülke genelinde, son haftalarda Çin'de yayılan "koronavirüs" tehlikesine karşı tedbirler artırıldı.

    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Çinli turist hakkında tetkiklerin sürdüğü ve henüz koronavirüs vakası tespit edilmediği bildirildi.

    Çinli turistin koronavirüs belirtileri gösterdiğini kaydedilen açıklamada, hastanın bir süre özel bakımda tutulacağı belirtildi.

    Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya vatandaşlarına, söz konusu virüsün en çok görüldüğü Çin'in Vuhan kentine zorunlu olmadıkça gitmemeleri çağrısında bulunuldu.

    VİETNAM'DA DA GÖRÜLDÜ

    Öte yandan Vietnam'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi.

    Vietnam Sağlık Bakanlığı, dün ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Çinli bir baba ile oğlunun yeni tip koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.

    Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 66 yaşındaki baba Li Ding'in, 13 Ocak'ta 28 yaşındaki oğlu Li Zichao'yu görmek Hanoi'ye geldiği, babayla oğlunun buradan Ho Chi Minh'e geçtiği belirtildi.

    Babanın 17 Ocak'ta ateşlenmeye başladığı, oğlunda da benzer semptomların bundan 3 gün sonra görüldüğü kaydedildi.

    VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

    Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

    NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

    Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. (Pekin/AA)

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