Midilli Adası'nda hükümetin kışkırtmasıyla mülteci karşıtı yürüyüş yapıldı

Gül Ertunan KARAASLAN

İnsanlık dışı koşullarda yaşama tutunmaya çalışan mülteciler, Atina hükümeti tarafından 70 km uzaklıktaki "kapalı bir kampa" yerleştirilmek isteniyor. Adada dün düzenlenen yürüyüş, hükümetin de kışkırtmasıyla bir mülteci karşı yürüyüşe dönüştü.

Yunanistan’ın Midilli Adası'ndaki Moria Mülteci Kampı'nda yaklaşık 15 bin mülteci bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artıyor. Aşırı kalabalık ve yaşanan şiddet olayları nedeniyle dünyanın en kötü mülteci kampı olarak biliniyor. Kapasitesinin çok üstünde mülteciyi barındıran kampta çoğunlukla Afganistan ve Ortadoğu ülkelerinden gelenler bulunuyor. Ayvalık ve Asos üzerinden gelen mülteciler Türkiye’ye gönderilmek üzere bu kampta bekletiliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) kampta barınma koşullarının kötülüğü nedeniyle geçen hafta 9 aylık bir bebeğin öldüğünü basına açıkladı.

Bu koşullarda yaşamaya çalışan mülteciler, şimdi de şehir merkezine ulaşımın olmadığı, kamp dışında dolaşıma izin verilmediği bir kampa götürülmeye çalışılıyor. Kampın uzak yere taşınması mülteci akışında bir caydırıcı olabileceği söyleniyor.

MÜLTECİLER UZAK BİR YERE GÖNDERİLMEK İSTENİYOR

Moria Kampı'nda yaşam her ne kadar kötü olsa da şehre yakınlığı ve düzenli otobüs seferlerinin olması mülteciler açısından bir avantaj. Bir başka avantaj ise mültecilere geldiği ülkelerden aileleri para gönderebiliyor. Mülteciler gönderilen paraları bankadan çekip harcayabiliyor. Bu durumdan ada esnafı da memnun. Ancak kamp uzak bir yere taşındığında hem mülteciler hem de esnaflar bu olanağı kaybedecek.

Hükümetin de desteğiyle adada mülteci sorununa kalıcı bir çözüm bulunması isteğiyle bugün bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte ırkçı sloganlar atıldı, mülteci karşıtı pankartlar açıldı.

Mültecilere destek amacıyla faaliyet yürüten demokratik kitle örgütlerine göre, sağcı Atina hükümeti milliyetçi söylemlerle ada halkını mültecilere karşı kışkırtmaya çalışıyor. Yürüyüşü değerlendiren aktivistlerinden Nikos Andreyev’e göre gelişmeler endişe verici ve Avrupa Birliği kalıcı çözümler üretememesi durumunda burada olaylar çığırından çıkabilir.

AB’nin konuya duyarsız kaldığı, kulaklarını kapadığını dile getiren Andreyev, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın büyük devletleri mülteciler kendi ülkelerine gelmesinler diye sadece para gönderiyor. Mültecilerin insanca yaşamalarına yetmeyen bu paraların da nerelere harcandığı belirsiz.

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