Eylem DEMİRHAN

Manisa

Manisa Turgutlu Belediyesi ve Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda, bugün çeşitli iş kollarından işçilerin katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

DİSK/Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, Gıda-İş Manisa Temsilciliği, Tüm Bel-Sen Manisa Şube Yönetimi, Genel-İş İzmir 4-5-6 no'lu şubelerin başkanları ve yöneticileri, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreni, işçilerin "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarıyla Turgutlu eski belediye binasında gerçekleşti.

“TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLMUŞTUR”

"Hepimiz hepimiz için mücadele etmezsek zaman içinde kaybedeceğiz" diyerek mücadele mesajı veren Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, sözleşmenin içeriği hakkında konuştu: Bu toplu iş sözleşmesi ile kadına ve çocuğa karşı işlenen suçların arttığı, kadınların üretimden çekilip eve mahkum edilmek istendiği bir süreçte, Turgutlu Belediyesi Başkanlığı ile sendikamız arasında imzalanan ve ülkemizde gündem olan, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda iş akdi feshi, tüm ülkeye örnek olmuştur. Turgutlu Belediyesinin kadınları ve çocukları korumak için gösterdiği hassasiyetin tüm ülkeye örnek olması önemli ve değerlidir. Ayrıca kadın işçilere her ay kendi belirleyecekleri bir günde ücretli regl izni, doğum yapan kadın işçiye yasal haklarına eklenmek üzere 8 hafta ücretli izin maddesinin kabul edilmesi de örnek niteliğindedir.

İşçilerin günlük çıplak ücretlerinde yüzde 13 oranında artış yapıldığını belirten Genç, gıda, koruyucu eşya yardımı ve birçok sosyal hakta da iyileştirmelerin yapıldığını söyledi. Genç, “Ayrıca daha önce toplu iş sözleşmesinde olmayan işçinin kendi talebini ve haklarını dile getireceği gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında işçilere ücret, işçilerin kreşe giden çocuklarına yardım eklenmiştir” diye ekledi.

“ÜYELERİMİZİN ÇOCUKLARINI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ”

DİSK/ Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da yaptığı konuşmada, “Temsil ettiğimiz üyelerimizin çocuklarının geleceğini düşünmek zorundayız. Türkiye hem ekonomik hem de siyasal açıdan zorlu bir dönemden geçiyor. Biz sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için mücadele ediyoruz. Emek üretiyoruz, emeğimizin karşılığını tabii ki isteyeceğiz. Bu ülkede bir tek adam rejimi var, adalet yok, basın özgürlüğü yok, üniversitelerin özerkliği ortadan kalkmış durumda. Bu dönemde biz emekçilerin görevi sadece ekonomik bir kazanım elde etmek değil demokratik haklarımızı da korumak için çabalamaktır. Demokrasi işçinin ekmeğidir, biz hakkımızı, emeğimizi istiyoruz, bu da ancak demokrasiyle mümkündür” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise çok önemli bir sözleşmeye imza attıklarını ve imzalanan toplu sözleşmenin bazı maddelerinin KHK ile geçişleri yapılan işçiler için de uygulanacağını belirterek, "Seçimlerden bu yana geçen 10 aylık süre içerisinde ciddi anlamda bir tasarruf yaptık, Turgutlu halkının 1 kuruşunu yedirmeden yaptık bunu. 10 ayda Turgutlu Belediyesine ait hiçbir yeri satmadık. Yaklaşık %35 oranında bir zam yaptık, çünkü bu ülkenin gerçek enflasyon değeri budur” diye konuştu.

23 yıldır Belediye'de Fen işlerinde çalışan Arif Manisalıoğlu “Şu anki toplu sözleşmeden çok memnunuz; daha önceki süreçlerde sendikalar gelip sözleşmeyi yüzde 10-15'le bitirdim deyip gidiyorlardı fakat şimdi işçilerin de katılımıyla gelişen bir süreç oldu”diyerek işçi maaşların brüt değil de net olarak hesaplanacak olması gibi kazanımların herkes açısından önemli olduğunu belirtti.

6 senedir Park Bahçeler biriminde çalışan bir taşeron işçi ise, kadrolu olmadığı için yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. “9 ayda 2 düğün yaptık, 2 çocuk evlendirdik. Eşim çalışmazsa geçinemeyiz. Doğalgaz, ev kiraları, elektrik ateş pahası. İnsanlar sadece temel ihtiyaçlarını gidermek için beklenti içindeler ama dinlenmek başka şeyler yapmak da önemli" diye konuşan işçi Genel İş'in imzaladığı toplu sözleşmenin önemli bir örnek olduğunu söyledi.

Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube Turgutlu Belediyesi ile TİS imzaladı