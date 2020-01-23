Beylikdüzü'de öğrenci servisi yandı

Beylikdüzü'de seyir halindeki öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü. Motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen aracın, bakımdan yeni çıktığı öğrenildi.

Olay saat 17.20 sularında Beylikdüzü, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis aracının sürücüsü Özkan Ayvalı, aracını bakımdan çıkardıktan sonra evine doğru yola çıktı. Sürücü seyir halindeyken minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalı aracı yol kenarına çekti. Araçtaki yangın büyürken, durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Servis aracı yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. (İstanbul/DHA)

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