Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Suşehri ilçesinde saat 17.33 sularında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 17.33 sularında Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sivas Suşehri'ye 10.3 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 12.6 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)