Fransa'da avukatlar, Macron'un "emeklilik reformu"nu Haka dansıyla protesto etti

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidarının "emeklilik reformu"na karşı halkın grevi sürerken eylemler de devam ediyor. Ülkedeki avukatlar adalet binası önünde Haka dansı yaparak hükümeti ve emeklilik yasasını protesto etti.

Paris Bobigny bölgesindeki adalet binası önünde bir araya gelen avukatlar, Yeni Zelanda yerlilerinin savaş dansı olan Haka dansıyla hükümeti porotesto etti.

"On lâche pas, on lâche pas"



Le haka de la contestation des avocats à Bobigny, en Seine-Saint-Denis pic.twitter.com/cWkyox7O4W — BFMTV (@BFMTV) January 22, 2020

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