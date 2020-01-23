Antep’te ulaşıma üst üste zam: Öğrencilere burs da kredi de yetmiyor

Zelal ARAR

Antep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 temmuz ayından sonra 18 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ulaşıma son bir yılda ikinci kez zam yapıldı. Tramvay ve belediye otobüslerinde 2,5 TL olan tam bilet 2,85 TL’ye, öğrenci ise 1.40 TL’den 1.55 TL’ye çıkarıldı. Özel halk otobüslerinde tam bilet 2,80 TL’den 3,10 TL’ye çıktı. İndirimli 2,30 TL’den, 2.70 TL’ye, öğrenci ise 1,75 TL’den 1,95 TL’ye yükseldi. Ulaşıma gelen zammı Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle konuştuk. Burs veya öğrenim kredisinin yetmediğini söyleyen öğrenciler, ulaşımın kendilerine ücretsiz olmasını istedi.

AİLESİNDEN GELEN DESTEK İLE GEÇİNİYOR

Esra, Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi, kampüs içerinde olmayan KYK yurdunda kalıyor. Kampüse gidiş geliş yaparken tramvay veya otobüs kullanmak zorunda olduğunu söylüyor. Ailesinden gelen para ile ayı zor geçirdiğini söyleyen Esra, yurtta ders çalışmadığını, dışarıda kendisine ders çalışacak ortam yaratmaya çalıştığını dile getiriyor. “Bu yüzden de kafeye gidiyorum her seferinde bunu da o parayla zor karşılayabiliyorum” diyor.

‘BURSLARA YAPILAN ZAM HİÇ OLDU’

İkinci sınıf hemşirelik öğrencisiyle konuşuyoruz bu defa. Burs aldığını ve KYK yurdunda kaldığını belirtiyor ve “Kaldığım yurda 55 liralık zam yapıldı, ardından burslara 50 liralık. Aylık sadece yurtla okul arasında gidip gelsem dahi 100 liraya mal oluyor. Bursumdan geriye kalan 100 liradan 60 lirasını, ücreti 2.5 lira olan üniversite yemek kartına yüklüyorum. Tabi çoğu ay bu miktarın tamamını yükleyemiyorum ay sonunu getirebilmek için. Burs ile bu ücretleri ödemekte zorlanırken bir de ulaşıma yedi ay sonra tekrar zam yapılıyor. Burslarımıza yapılan 50 liralık zam, yurtlara, yemeğe ulaşıma yapılan zamlar karşısında bir hiç oluyor” diyor.

‘SESİMİZİ DUYSUNLAR’

Yapılan zamma ilişkin yetkililere seslenen Hemşirelik öğrencisi, “İstanbul, Ağrı gibi birkaç şehrimizde uygulanan ulaşım avantajlarının Gaziantep’te de uygulanmasını istiyoruz. Artık yetkililerin neye ne kadar zam yapacaklarını düşünmek yerine, bizim sesimizi duymalarını ve ulaşıma yapılan zammın geri çekilmesini istiyoruz” diyor.

‘KÜLTÜREL AKTİVİTELERE GİDEMİYORUZ’

İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencisi olup ismini vermek istemeyen bir öğrenci, KYK yurdunda barındığını, aldığı burs ile yurt ücretini ödediğini geriye kalan paranın ise yaklaşık 30 lirasını ulaşıma ayırdığını söylüyor. “Ders kitapları, beslenme, günlük ihtiyaçların derken elimde para kalmıyor. Kültürel sosyal aktivitelere çoğunlukla gidemiyorum” diyor.

Yapılan zamma ilişkin yetkililere de sesleniyor “öğrenciler için ulaşımın ücretsiz olması gerekirdi. Bu olmayacaksa bile indirimli haliyle devam etmesi bizler için daha uygun olacaktır” diyor.

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