CHP’li Candan Yüceer: İktidar kadını değil, aileyi koruma derdinde

Birkan BULUT

Ankara

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ne yapılacağı sorusuna “Annelik rolünü güçlendireceklerini” söyleyerek yanıt verdi. CHP’li Candan Yüceer ise çocukların bakımına ilişkin kadınların üstündeki yükü azaltmadan bu sözlerin bir anlamı olmadığı vurgulayarak “Bu iktidar kadını eve hapsetmeyi, gördüğü şiddet karşısında kadını çaresiz bırakmayı kendine destur edinmiştir” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik yasa ve sözleşmelerin uygulanmadığına dikkat çekmişti. Yüceer'in Bakan Selçuk’a buna neden sessiz kaldığını sorması üzerine Bakan Selçuk, ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde çalışmalar yapıldığını belirterek, “annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi” hedeflediklerini aktardı.

"İKTİDAR YANLIŞTA ISRAR EDİYOR"

Bakanın yanıtını değerlendiren CHP'li Yüceer, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet rollerinin yattığının bilindiğini belirterek “Kadına yönelik ayrımcılıkla ilgili Türkiye’nin tarafı olduğu tüm uluslararası metinler de bunun altını çiziyor. İstanbul Sözleşmesi’nin bağımsız izleme mekanizması olan GREVIO’nun raporunda, Türkiye’de iktidarın toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren politikalarının, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkisiz hale getirdiği vurgulanıyor. Ama iktidar, yanlışta ısrar ediyor” dedi.

"DESTEKLEYECEKSENİZ BUNLARI YAPIN"

İktidarın kadına yönelik şiddetle ilgili görevlerini ‘ailenin güçlendirilmesi’, ‘annelerin desteklenmesi’ gibi kavramlarla sulandırdığına dikkat çeken Yüceer, “Aileyi güçlendireceksiniz, asgari ücreti insanca yaşanacak bir seviyeye çekersiniz. Anneyi destekleyecekseniz çocukların bakımına ilişkin kadınların üstündeki yükü azaltırsınız. Yeterli sayıda ve nitelikli gündüz bakımevleri, kreşler açarsınız. Yoksul ve dar gelirli ailelerin bebekleri için bez, çocukları için temel besin maddelerinin teminini garanti altına alırsınız. Bunların hiçbirini yapmadan söylediklerinizin hiçbirinin anlamı yoktur. Bu iktidar kadını eve hapsetmeyi, toplumsal yaşamın dışına itmeyi, gördüğü şiddete karşısında kadını çaresiz bırakmayı kendine düstur edinmiştir. Bakanın açıklamaları da bunun bir yansımasından başka bir şey değildir” dedi.

Emine Erdoğan’a göre kadına şiddetin çözümü ‘aile’de

Kayyım, kadın merkezinin adını aile merkezi yaptı