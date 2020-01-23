Gloria kasırgası etkisini sürdürüyor: İspanya'da 11 kişi öldü

İspanya'da 5 gündür etkili olan Gloria kasırgasında 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu. Fransa'nın güney bölgeleri Aude ve Pyrenees-Orientales'de etkisini gösteren kasırga nedeniyle 1750 kişi evinden tahliye edildi.

AA'nın haberine göre, Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Katalonya ve Balear Adaları bölgelerinde kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Sivil Koruma ekipleri, Gloria kasırgasının ülkeyi terk etmesine rağmen bölge sakinlerinden temkinli olmayı sürdürmelerini istedi.

Yoğun kar yağışı, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkede milyonlarca avroluk maddi hasar olduğu ifade ediliyor.

Başbakan Pedro Sanchez'in kasırgadan en çok etkilenen bölgeleri bugün ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alacağı açıklandı.

FRANSA'DA BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Gloria kasırgası, İspanya'dan sonra Fransa'nın güney bölgesinde etkisini artırdı. Fransa Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın sınırında bulunan Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde en yüksek derece olan "kırmızı alarma" geçildi.

Bazı kentlerde etkili yağmur nedeniyle seller meydana geldiği, 1750 kişinin evinden tahliye edildiği belirtildi. Pyrenees-Orientales Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede bin eve hala elektrik verilemediği kaydedildi. Yetkililer, Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde öğrencilerin okula gitmemesini istedi. (DIŞ HABERLER)