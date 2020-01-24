24 Ocak 2020 03:32

Hasankeyf’te elektrikler de kesilecek: Hala ev verilmeyen aileler var

Su seviyesinin her saniye yükseldiği Hasankeyf’te hak sahibi olmayan 10-15 aile zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Fotoğraf: MA

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    Hasankeyf’in sular altında kalmaması için yıllardır yürütülen kampanyalar sonuçsuz kaldı. Baraj yapıldı ve su tutulmaya başlandı. Su seviyesi ise her geçen gün yükseliyor. Hak sahibi olan 698 aile, itirazlardan sonuç alamayınca birer birer yeni yerleşim alanına taşındı. Hak sahibi olmayan 10-15 aile ise zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Pazartesi günü elektriklerinin kesileceğini söyleyen aileler ise, hakları verilene kadar evlerini terk etmeyeceklerini söyledi.

    Konuştuğumuz mağdurlardan Musa, “Şu an hala eski Hasankeyf dediğimiz yerde 10-15 aile aktif olarak yaşıyor. Su yükseliyor. Oralarda insanlar hala yaşamaya devam ediyor. Su deposu vardı. Su yükseldiği için depoyu yutacaktı. Onun için depoyu kaldırdılar. Şu an su sıkıntısı da yaşıyoruz. Pazartesi günü de eski Hasankeyf’in komple elektriği kesilecek. Elektriği keserlerse hayat bitecek. Yakında hayat bizim için devam etmeyecek. Ya su altında gömülüp gideceğiz ya da kaçmak zorundayız. Elektriğin olmadığı yerde hayat kalmaz ki. Suyu, gıdayı bir şekilde hallederiz ama elektrik büyük sıkıntı” diyor.‘

    Aile şartı’ konularak haklarının gasp edildiğini söyleyen Musa, “Hak sahibi olamayan insanlar burada kaldı. Evlenmeyenlere ev çıkmadı. Herkes kendi hakkını istiyor.  Bu insanlar ne yapacaklar, bu yaştan sonra kiralarını nasıl ödeyecekler” dedi.

    ‘BU SAATTEN SONRA NASIL KİRAYA GİDECEĞİM’

    Fatime Salkan ise şunları söyledi: “Bekar olduğundan dolayı ev çıkmadı. Hem ben hem abime ev vermediler. Artık ikimiz burada duruyoruz. Suyumuz yok, evim damlıyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Her yere gittim, her kapıyı çaldım. Hiçbir sonuç alamadım. Gözüme uyku girmiyor. Sular yükseliyor korkuyorum. Sığınacak bir ev istiyorum, yaşımda ilerlemiş ne yapayım ben? Bu saatten sonra nasıl kiraya gideceğim. Kendi evimi, bırakıp kiraya gitsem olur mu? Kendinizi benim yerime koyun.”

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