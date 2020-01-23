Polisin yerde sürüklediği Barış Annesi Hevlet Öncü hakkında yeni bir soruşturma
Kızıltepe'de açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan eylemde polis tarafından yerde sürüklenen Barış Annesi Hevlet Öncü hakkında yeni bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi.
Fotoğraf: MA
Kızıltepe'de açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan eyleme müdahale sırasında polis tarafından yerde sürüklenen Barış Annesi Hevlet Öncü hakkında açılan davanın duruşmasında, yeni bir soruşturma daha açıldığı görüldü.
Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle başlatılan açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 20 Nisan 2019’de gerçekleştirilen eyleme dönük müdahalede, polisin yerde sürükleyerek gözaltına aldığı Barış Anneleri Meclisi Üyesi Hevlet Öncü hakkında, “Terör örgütü adına suç işlemek” iddiasıyla açılan davanın 2’nci duruşması görüldü. Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Öncü katılmazken avukatı hazır bulundu.
İddia makamı, Öncü hakkında Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) düzenlediği bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle yeni bir soruşturmanın açıldığını belirtti.
Mahkeme, bunun üzerine yeni açılan soruşturmanın detaylarını incelemek üzere duruşmayı 26 Mart gününe erteledi. (HABER MERKEZİ)