Polisin yerde sürüklediği Barış Annesi Hevlet Öncü hakkında yeni bir soruşturma

Kızıltepe'de açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan eylemde polis tarafından yerde sürüklenen Barış Annesi Hevlet Öncü hakkında yeni bir soruşturma daha açıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: MA