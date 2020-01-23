Aykut Kence Evrim Konferansı yarın başlıyor

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Aykut Kence Evrim Konferansı, 24 Ocak'ta başlıyor.

İki gün sürecek olan konferans, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş ve A Salonlarında gerçekleşecek. Konferans boyunca Roger Butlin, Nicolas Perrin, Evelyne Heyer, John Gowlett, Lawrence Kirkendall, Anna-Sapfo Malaspinas, John Pannell, Octavia Mateus, Romain Koszul, Emre Keskin, İsmail Kudret Sağlam, Zeynep Koçer, Esra Durmaz, Sibel İnan gibi isimler, genomik evrim, cinsiyetlerin evrimi, insan evriminde ateşin rolü, insanın dünyaya yayılışı, Influenza virüsleri, adaptasyon genetiği konularında sunumlar yapacak.

Görsel: 14. Aykut Kence Evrim Konferansı programı

Görsel: 14. Aykut Kence Evrim Konferansı programı

(Ankara/EVRENSEL)

14. Aykut Kence Evrim Konferansı başlıyor