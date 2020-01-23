23 Ocak 2020 17:09

Norveç'te FrP, sağ koalisyon hükümet ortaklığından çekildi

Norveç’te sağ koalisyon hükümetinin ortaklarından FrP hükümetten çekildi.

Siv Jensen (solda)

Siv Jensen | Fotoğraf: Magnus Fröderberg/Wikimedia Commons (CC BY 2.5 dk)

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    Mahmut ALGÜNERHAN
    Oslo

    Norveç’te Sağ Parti (H)’nin başkanlığında oluşan sağ koalisyon hükümetinin ortaklarından FrP hükümetten çekildi. Sağ Parti’den Başbakan ErnaSolberg, FrP’den boşalan yedi bakanlığın yerini doldurmaya çalışıyor. Ancak boşalan bu bakanlıkların yerine hangi partiden isimlerin seçileceği henüz belirtilmedi. Başbakan ErnaSolberg yaptığı açıklamada yeni bakanlıkların 31 Ocak'tan önce seçileceğini ifade etti.

    FrP Genel Başkanı Siv Jensen’in pazartesi günü hükümetten çekilecekleri kararını açıklamasından sonra hükümetin ortaklarından olan bazı parti yöneticileri, yurt dışı seyahatlerini yarıda bırakarak Norveç’e geri döndü.

    Stavanger Üniversitesi'nde seçim araştırmacısı olan Svein Erik Tuastad, konu hakında Dagbladet adlı gazeteye yaptığı açıklamada, Siv Jensen'in partiyi hükümetten çekerek kendi geleceğini kurtardığını söyledi. Tuastad ayrıca, “Hükümette belli bir etki elde edersiniz ancak destek azaldığında partinin devam etmeye değip değmediğini düşünmesi gerekir. FrP ileriyi düşünmelidir. Bugün yapılan da budur” açıklamasında bulundu.

    JENSEN: DEVAM ETMEK İÇİN TEMEL NEDEN MEVCUT DEĞİL

    Norveç’te, özellikle batılı olmayan göçmenlerin karşıtı olan FrP'nin hükümetten çekilme nedenini açıklarken partinin genel başkanı Siv Jensen, 40 yıllık muhalefetten sonra altı buçuk yıl boyunca koalisyon hükümetinde kendi politikalarını iyi uguladıklarını ve hükümette olmanın onlar için bir amaç değil bir araç olduğunu belirtti. Ayrıca, politikalarını iyi bir şekilde uyguladıkları için gurur duyduğunu dile getiren Jensen, seçmenin 2013 yılında verdiği desteği 2017’de de sürdürdüğünü ifade etti. Jensen, ilk dört yıl popüler bir hükümetin parçası olduklarını ve kısa sürede miras vergisini kaldırdıklarını, vergi ve ödemelerde düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

    Jensen açıklamasına şu şekilde devam etti: ’Avrupa ve Norveç’in en büyük göç krizini geçirdiği dönemde ülkemizi yönettik. Göç politikasını sıkılaştırdık. Çok az sayıda sığınmacı geldiği için milyarlarca kron tasarruf ederken yasadışı ikamet eden ve suç işlerine karışan toplamda 44 bin göçmeni de geri gönderdik. Ardından, hükümetin diğer üç partisinin de desteklediği, IŞİD terör örgütüne katılan kadın ve çocukların Norveç’e getirilmesi konusu geldi. Biz her zaman masum çocukların eve getirilmesinden yanayız ancak, gönüllü olarak terör örgütlerine katılan ve Norveç'in dayandığı tüm değerleri yıkmak için aktif olarak çalışan insanlara taviz vermiyoruz. Bu bardağı taşırdı. Bu konu üzerine FrP seçmeninden büyük tepki geldi. Uyardık. Dolayısıyla, genel olarak FrP'nin hükümette devam etmesi için herhangi bir temel neden mevcut değildir.’

    SEÇMENİN YÜZDE 93,9'U KARARDAN MEMNUN

    Sağ parti 2013 yılında FrP ile koalisyon kurmuştu. 2018 yılında Venstre (adı sol ama liberal bir parti) de hükümete dahil olmuş, KrF (Hristiyan Halk Partisi) ise dışardan destek vermişti. 22 Ocak 2019 yılında KrF'nin de koalisyona katılmasıyla yeni koalisyon hükümeti oluşmuştu.

    Siv Jensen başından beri Maliye Bakanlığı görevini yürütüyordu. FrP bu bakanlık dışında Adalet Bakanlığı, Petrol ve Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik ve Asayiş Bakanlığı, Balıkçılık ve Deniz Ürünleri, Yaşlı ve Halk Sağlığı Bakanlığı’nı elinde bulunduruyordu.  

    Norveç’teki TV2 adlı bir televizyon kanalı için yapılan yeni bir anketin sonucuna göre, FrP seçmenlerinin büyük çoğunluğu, FrP Genel Başkanı Siv Jensen’in hükümetten çekilmesi kararını doğru buluyor. Ayrıca ankete göre, seçmenlerin yüzde 93,9’u hükümetten ayrılma kararını doğru bulurken seçmenlerin yüzde 6,1'i ise hükümetten çekilmenin yanlış olduğunu söylüyor.

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