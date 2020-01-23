23 Ocak 2020 17:00
Antalya'da iş cinayeti: Otel tadilatında çalışırken yüksekten düşen işçi öldü
Manavgat'ta bir oteldeki tadilat çalışması sırasında düşen işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: MA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir oteldeki tadilat çalışması sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki beş yıldızlı bir otelin tadilatında çalışan işçilerden Ali Yalçınkaya (25), çatı kısmında beton delme işlemi yaptığı sırada beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (Antalya/AA)
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