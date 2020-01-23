Ateşkes ilan edilen İdlib'de karşılıklı saldırılar sürüyor

Ateşkes ilan edildiği açıklanan İdlib’de çatışma ve karşılıklı saldırılar sürüyor. Cihatçı militanların Suriye ordusuna saldırdığı, 50 asker ile 60’dan fazla militanın öldüğü açıklandı.

AA’nın haberine göre, Suriye ve Rus savaş uçaklarının hava saldırılarında 39 sivil yaşamını yitirdi. AB’den ise Suriye hükümetine "hava saldırılarına durdur" çağrısı geldi.

6 AYRI SALDIRI DÜZENLENDİ

Rusya’nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezinden yapılan açıklamada yaklaşık 600 cihatçı militanın İdlib’de Suriye ordusuna 6 saldırı düzenlediğini belirtildi. Sputnik’in aktardığı habere göre, bu saldırılar sırasında 50 Suriyeli asker ile 60’dan fazla militan öldü. Suriye ordusuna bağlı 100 asker de yaralandı. Saldırıların ardından Suriye ordusunun, İdlib’in güneydoğu kesimlerinden çekildiği duyuruldu. Açıklamada, saldırıları düzenleyenler arasında Türkistan İslam Partisi ile Heyet Tahrir Şam militanları olduğu kaydedildi. Militanların saldırılar sırasında arazi araçları, tanklar, cihat mobillerin yanı sıra çok sayıda silah kullandığı belirtildi.

"İKİ GÜNDE 39 SİVİL ÖLDÜ"

Öte yandan AA’nın aktardığına göre, İdlib’de 22 Ocak'tan bu sabaha kadar gerçekleştirilen saldırılarda 8, son iki günde ise toplam 39 sivil yaşamını yitirdi. Haberde, “Rus savaş uçakları, gece geç saatlerden bu yana İdlib’in güneyindeki Serakib ilçesi ile Tel Debis, Cuzef, Ernebe ve Tel Nebi Eyyüp köylerine, Halep’in batı ve güney kırsalındaki İkarda, Leyramon ve Raşidin bölgelerine, Han Tuman beldesi, Keferhamra ve Halsa köylerine hava saldırısı düzenledi. Ernebe’de aynı aileden 2’si çocuk 1’i kadın toplam 3 ve Serakib’de 5 olmak üzere, toplam 9 sivil hayatını kaybetti.”

İstanbul’da 8 Ocak’ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesinde, Libya ve İdlib’de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığını ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak’ta 00.01’den itibaren ateşkes uygulamasının başladığı açıklanmıştı.

AB: SALDIRILAR DURDURULSUN

Avrupa Birliği (AB) de Suriye ordusunun “İdlib’de sivillere yönelik saldırıları” durdurması çağrısı yaptı. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’nin kuzey batısında son günlerdeki saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere sivillerin yaşamını yitirdiğini, ateşkesin yeniden bozulduğunu ve bölgede 350 bin sivilin yerinden olduğunu belirtti. Stano, hava saldırılarına son verilmesi çağrısında bulunarak, “AB, söz konusu şiddetli saldırılar devam ettiği müddetçe Esad yönetimine yönelik yaptırımları sürdürecektir” ifadelerini kullandı. Stano, insani yardım koridorlarının oluşturulmasını istedi.

İdlib’in büyük bölümü el Kaide bağlantılı cihatçı örgüt Heyet Tahrir el Şam (eski adıyla el Nusra) tarafından yönetiliyor. Ayrıca Türkiye yönetimi destekli cihatçı gruplar ve “gözlem” gerekçesiyle TSK askerleri de bölgede bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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