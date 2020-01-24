24 Ocak 2020 04:22

Ankara'dan metal işçileri: Onlar vazgeçmiyorsa biz de vazgeçmeyeceğiz

Metal patronlarının lokavt kararı, Türk Traktör’de toplu sözleşme sürecine ilişkin gelişmeleri takip eden işçileri korkutmadı. Ancak işçiler grev için hazırlıkların başlaması gerektiğini düşünüyor.

türk traktör

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    Hasan KARA
    Sertaç ATAÇ
    Ankara

    MESS’in 130 bin işçinin grev kararına karşı lokavt ilan etmesi fabrikaları hareketlendirdi. Türk Traktör’de gelişmeleri tartışan işçilerin lokavt kararından çekinmediği görülüyor. Ancak sendikanın greve yönelik bir hazırlık yapmamasını eleştiren işçiler, “Onlar vazgeçmiyorsa biz de vazgeçmeyeceğiz. Greve hazırlanmalıyız” diyor.

    Türk Traktör fabrikasında 10 yılı aşkındır çalışan bir işçi, lokavt kararını şöyle değerlendiriyor: “Bu karar etkiye tepkidir. Biz grev dedik, onlar lokavt dedi. Biz hakkımızı istiyoruz. Zam teklifi yüzde 10’a çıktı. Üç yıllık sözleşme dayatmasından vazgeçmiyorlar. Onlar vazgeçmiyorsa biz hiç vazgeçmeyiz.”

    Başka bir Türk traktör işçisi ise “Belliydi böyle olacağı, geçen sefer de aynısını yaptılar ama iyi sayılacak bir sözleşmeye imza atmıştık. Oyuna gelmeyeceğiz, sendikanın şu anki talebinin arkasındayız. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” dedi.

    Başka bir işçi ise şunları söyledi: “Bakalım işçiler vazgeçecek mi diye bekliyorlar ama vazgeçmeye pek niyetimiz yok. Biz de artık süreç bitsin ve hak ettiğimiz sözleşmeyi imzalayalım istiyoruz ama oldubittiye getirip daha fazla uzamadan bitirmek isteyecekler. Üretimi yarımşar saat durdurmaya başladık. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz.” Fabrikada çoğu kişinin işten çıkarılma korkusuyla başta eylemlere çok sıcak bakmadığını, ama yapılan eylemlerle birlikte işçilerin özgüven kazandığını söyleyen işçi, Bursa mitinginin özellikle işçileri motive ettiğinin altını çizdi.

    Başka bir işçi de MESS’in lokavt ile gözdağı vermek istediğini belirtti. İyi zam alsalar bile ayın sonu gelmeden ücretlerin eridiğini anlatan işçi, “Vergi dilimine dair bir şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sözleşmeden sonra en büyük sorun vergi dilimi olacak” dedi.

    BİRAZ OLSUN GEVŞERSEK MESS İSTEDİĞİNİ ALIR

    Man Otobüs işçisi
    Ankara

    Önce sendika grev kararı aldı, ardından MESS lokavt kararı aldı. Sanki “restine rest” dedi patronlar. Ama buna cevabı üretimi durdurarak göstereceğiz. Bu hafta yapılan bir saatlik duruş eylemleri bile bence ciddi anlamda patronları etkiledi. Hiçbir patron üretimin durmasını göze alamaz. Ne olursa olsun, grev kararının arkasında durmak gerekir. Çünkü biz biraz olsun gevşeyip, yumuşarsak MESS istediğini yaptırır. Ben lokavt kararının biraz da işçinin nabzını ölçmek için alındığını düşünüyorum. O yüzden sağlam durmamız lazım. Bizim bir otobüs eksik üretmemiz bile 1.5 milyona yakın kayıp anlamına geliyor. Otomobil, beyaz eşya gibi sektörlerdeki üretim duruşları çok daha etkili olur.

    Tabi bu üretim duruşlarının acısını sonrasında bizi daha çok çalıştırarak çıkarmak isteyeceklerdir. Bunun önüne geçmek için de uyanık olmak gerekir. Ama ben yine de asıl sıkıntının olası bir grev yasaklanması nedeniyle olacağını düşünüyorum. Daha önce grev yasaklanmıştı ve çok tepki çekmişti, yine yasaklanırsa tepki baya olur. Fabrika içinde saç sakal bırakma, çay saatlerine çıkmama, işi aksatma gibi tepkiler yaşanır en azından. O yüzden yasaklama ihtimaline de dikkat etmek gerekir.

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