23 Ocak 2020 15:44

Uluslararası Adalet Divanı’ndan Arakan kararı

Uluslararası Adalet Divanı, "Arakanlı Müslümanları korumak ve soykırımı önlemek için acil önlem almalıdır” kararını verdi.

Fotoğraf: DHA

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    Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, Mynamar’ın Arakan eyaletindeki Müslümanları (Rohingyalılar) korumak için yeterince çaba harcamadığını belirterek, “Arakanlı Müslümanları korumak ve soykırımı önlemek için acil önlem almalıdır” kararını verdi.

    Soykırım yapıldığı iddialarıyla ilgili açılan davada, ilk incelemeye ilişkin ara karar açıklandı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler’in (BM) en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar’a geri dönen Arakanlıların bir kısmının hâlâ tecavüz, cinayet veya kamulaştırma riskiyle karşı karşıya olduklarına vurgu yaptı.

    Gambiya tarafından Myanmar’a karşı açılan davanın ilk duruşması, 10 Aralık 2019’da yapılmıştı. Myanmar adına savunmayı Nisan 2016’dan bu yana ülkenin fiili lideri olan 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi yaptı. Suu Kyi, soykırım suçlamalarını reddederek, Arakan eyaletindeki duruma ilişkin yanlış bir tablo çizildiğini savundu. Yasa dışı hareket etmekle suçlanan askerleri cezalandırdıklarını söyledi.  Birleşmiş Milletler ise Suu Kyi’yi “suç ortağı” olarak tanımlıyor.

    NE OLMUŞTU?

    Myanmar’da 2017 yılında bir karakola düzenlenen saldırının ardından ordu ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgelerde operasyonlar düzenlemişti. Myanmar hükümeti, operasyonlarda sivil halkın değil, silahlı grupların hedef alındığını açıklamış ancak aralarında BM’nin de bulunduğu birçok kuruluş orduyu “etnik temizlik” yapmakla suçlamıştı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği olaylar nedeniyle yaklaşık 700 bin kişi komşu ülke Bangladeş’e sığınmak zorunda kalmıştı.

    Myanmar, Arakan’da yaşayan yaklaşık 1 milyonluk Müslüman nüfusu “yasa dışı göçmen” olarak tanımlıyor ve vatandaşlık gibi bazı temel haklardan mahrum bırakıyor. (DIŞ HABERLER)

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