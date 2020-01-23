Afganistan’da ABD saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

ABD öncülüğündeki güçlerin Afganistan’ın Herat vilayetinin Şindent bölgesine düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerinin 3’ünün kadın ve 3’ünün de çocuk olduğu açıklandı. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından açıklanan rapora göre, 8 Ocak’ta ABD öncülüğündeki NATO güçleri tarafından Taliban mevzilerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. AIHRC, “Afganistan’daki çatışmalarda zarar gören sivillerin sayısının artmasından ve uluslararası insan haklarının açık bir şekilde ihlal edilmesinden ciddi endişe duyulduğunu” vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan’da 10 yıl içinde 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı. (AA)