23 Ocak 2020 15:13

Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Eda Aktaş/Evrensel

Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, deprem konusunda vatandaşı, devleti, yerel yönetimleri neler yapmaları konusunda uyardıklarını belirterek; “Yerel yönetimler bir an önce afet toplanma alanlarını ve zemin etütlerini yapması gerekiyor” dedi.

İzmir'in depremlere hazır olup olmadığının anlaşılması için kamuoyu yoklaması yapması gerektiğini ifade eden Öziçer, "Biz elimizden geldiğince vatandaştan, devlete, yerel yönetimlerden, büyükşehire, kamu kurumlarına kadar kimlerin hangi sorumluluklarda neler yapması gerektiğini sürekli aktarıyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Neler yapılması gerektiğini söylüyoruz ama bunların uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili özellikle vatandaşlar konuşundan takiplerini yapamıyoruz" dedi. 

Devlet ve yerel belediyelerle alınması gereken tedbirler ile ilgili sürekli görüşmeler yaptıklarını anlatan Öziçer, "Anlatıyoruz ama yerel belediyelerde bu işler biraz kaplumbağa misali çok yavaş ilerliyor. Yerel belediyelerin tümünü bilmiyorum ancak özellikle Kuzey bölgedeki Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova ilçeleri deprem sonrası afet toplanma alanları konusunda çok ciddi ve önemli çalışmalar yaptı, bunlar AFAD tarafından onaylandı. Onlar haricinde ilçelerde biraz daha yavaş ilerliyor diyebiliriz" diye konuştu.

‘ZEMİN ETÜTLERİNİ JEOLOJİ VE JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ İNCELEMELİ’

Birçok ilçede zemin etütlerini yapması gereken personellerin az ya da hiç olmadığını belirten Öziçer, "Tüm ilçelerde zemin etütleri denetleyen jeoloji ve jeofizik mühendislerinin istihdamı olmalı. Maalesef şu an için birçok yerel yönetimde bu yok. Zemin etüdünü bu iki meslek grubunu denetleyemez, inceleyemez ise o zemin etüdünün doğru olup olmadığını, mühendislik kaidelerine göre yapılıp yapılmadığını nasıl denetlenecek? Bundan dolayı diyoruz tüm ilçelerde 2 meslek grubundan çalışanların olup bu tür raporları denetlemesi gerekiyor ki doğru bir şekilde gerekli işlemler yapılsın. Ama bununla ilgili İzmir'de çok eksik var" dedi. 

‘BÖLGENİN YAPISINDAN DOLAYI ÇOK NORMAL DEPREMLER’

Yaşanan depremlerin Ege Bölgesi'nin tektonik yapısından kaynaklı olduğunu dile getiren Öziçer, "Bu tarz büyüklükteki depremler çok normal. Bizler hem binalarımızın olumsuz olması hem de bu eski binaların kötü zeminlere oturduğundan dolayı bu deprem dalgalarının yani orta büyüklükteki bu tür depremleri daha fazla hissediyoruz. Ama bunlar çok normal depremler bu bölgenin Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi değil ama Ege gravity bu bölgenin çok yaşanabilecek doğal depremler diyebiliriz. Bundan dolayı vatandaşlarımız 5.00, 5.5, 5.9 büyüklüğündeki depremlere alışmalı" diye konuştu. 

"Deprem anında yapmamız gereken temel şeyden biri üzerinize düşecek, zarar verecek, hareket alanınızı zorlaştırıp engelleyecek tüm malzemeleri sabitlemek. Cenin pozisyonunda sırtımızı sert bir eşyaya yaslamalıyız. Balkon asansör merdiven gibi yerlere gitmeyerek yaşayabilecek olumsuz şeyleri azaltabiliriz. Deprem çantasında ise çok eşya değil sadece su, düdük ve el fenerini bulunması yeterli olacaktır" diyen Öziçer, devletin ve yerel yönetimlerin de biran önce afet toplanma alanlarını ve zemin etütlerini yapması gerektiğini söyledi.

(İzmir/EVRENSEL)

Reklam
EGE HABERLERİ
Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında

Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında

Bafa Gölü kıyısında uzanan Beşparmak Dağları’ndaki antik kalıntılar ve kaya resimleri, bölgede faaliyet yürüten maden ocaklarının tehdidi altında.

İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganlarıyla toprağa verildi.

CHP’li Süleyman Bülbül: AFAD’ın yaptığı ölçüm neden açıklanmıyor?

CHP’li Süleyman Bülbül: AFAD’ın yaptığı ölçüm neden açıklanmıyor?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da JES’lerin hava kalitesine etkisini belirlemek için yapılan ölçüm sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösterdi.

Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem

Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem

Manisa Yunusemre'de saat 17.46 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniden Sinematek’te bu hafta The İmitation Game gösterilecek

Yeniden Sinematek’te bu hafta The İmitation Game gösterilecek

Yeniden Sinematek etkinlikleri sürüyor. Program çerçevesinde bu hafta gösterimde yer alan film ise The Imitation Game (Yapay Oyun) olacak.

TÜSTAV Akademi seminerleri dizisi başladı

TÜSTAV Akademi seminerleri dizisi başladı

TKP'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla TÜSTAV-Akademi tarafından bu yıl boyunca Komünist hareketin kuruluş tarihine yönelik seminer dizisi başlattı.

İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmirli fırıncılar, İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna gevrek için zam teklifi yaptı.

Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz

Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz

Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isterken traktör çarpması sonucu yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın babası, "Adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.