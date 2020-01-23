AKP’liler kavgada: Kim daha çok ‘Pensilvanya’cı?

Eski AKP milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Metiner arasında ‘FETÖ’ tartışması yaşandı. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner’in 1 Ekim 2019’da Kent Türk Televizyonu’ndaki “Amerika’da Pensilvanya Türkiye için ne ifade ediyorsa Kayseri de bu manada Türkiye’nin Pensilvanyasıdır” sözlerini yeniden gündeme getiren eski AKP milletvekili Mustafa Elitaş, “Kayseri’yi Pensilvanya gibi gösteren Mehmet Metiner haddini aşmıştır. İki tane bozuntu adam var onlardan bilgi alıyor. Her devirde fitne sokmaya çalışan iftira eden adamlarla sen düşüp kalkamazsın. Kayseri’ye çamur atmak senin haddine değil” dedi.

Elitaş’ın sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren Metiner ise, “Asıl sen haddini aşıyorsun Elitaş efendi! Sen Pensilvanya metaforu üzerinden yaptığım analizi ya anlayacak kapasitede değilsin ya da başka kuyruk acın var senin! Kiminle düşüp kalktığına asıl sen dikkat et! Halktaki karşılığın belli! Her tarafından fitne fücur akıyor!” yanıtını verdi.

DAĞDAŞ VE GÖKÇEK BİRBİRİNİ ‘FETÖ’CÜLÜKLE SUÇLADI

Dün de eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek 'FETÖ'yle ilgili sosyal medya üzerinden tartıştı.

Harbiyeli öğrencilerin ailelerinin Ankara'daki eylemlerini provoke ettiği iddia edilen bir kişinin videosunu Twitter hesabından yayınlayan Gökçek, "251 vatan evladını şehit eden bu katillerin yandaşları bu propagandaları metrolarda yapıyorlar. Metrolar güvenlik dolu, güvenliğin çıtı çıkmıyor ve bir kişi yakalanmıyor. Yönetim görmezden gelmese bunlar nasıl cirit atar?" diye yazdı.

Eski Bakan Dağdaş ise Gökçek'e "Senden daha iyi mi bileceğiz! Yediğin içtiklerini en iyi sen tanırsın! Yalnız buradaki yanlışlık, onlar kullanıldıkları için cezaevinde, sizler ise bir eli yağda bir eli balda keyif içinde, ortalıkta arz-ı endam ediyorsunuz! Eserine sahip çıkmayan müellif gibisin" sözleriyle yanıt verdi.

Gökçek, bunun üzerine bir metin paylaşarak, "FETÖ'yü 'kendini iyi niyet elçisi olarak tanıtan 'siyasi fahişe'" sözleriyle tanımlayarak, "Siz birinin siyasi fahişe olduğunu bilmeyebilirsiniz ancak bir vesile ile öğrenirseniz artık sorumluluğunuz öğrendikten sonra başlar. Bile isteye FETÖ ile iş tutmak da siyasi fahişeliğe yataklık yapmaktır" dedi. Eski Bakan ise Gökçek'e "Bak İ. Melih, benim kapasitemin ne olduğunu en iyi sen bilirsin! Sen bir başka bir şeyi daha bilirsin, benim babamın 'İ' harfiyle anılan bir oğlu hiç olmadı, olamazdı! Sana ise evlat diyemem zira 'İ' harfiyle anılan biri benim evladım olmaz! Evlatların bu değerlendirmeme alınmasın" ifadeleriyle yanıt verdi. (HABER MERKEZİ)