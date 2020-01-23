23 Ocak 2020 14:40

AYM'den "Allah belanızı versin" kararı

Anayasa Mahkemesi, babasını ziyareti sırasında rahatsızlanan ve görevlilere “Allah belanızı versin” diye tepki gösteren Süveyda Yarkın'a verilen 9 aylık ziyaret yasağı cezasını bozdu.

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Anayasa Mahkemesi, Silivri Cezaevi’ndeki babasını ziyareti sırasında rahatsızlanan ve görevlilere “Allah Belanızı Versin” diye tepki gösteren Süveyda Yarkın'a verilen 9 aylık ziyaret yasağı cezasını bozdu. Süveyda Yarkın'a 10 bin TL de tazminat ödenmesine karar verildi.

    İstanbul Silivri Cezaevi’ndeki olay Süveyda Yarkın adlı vatandaşın tutuklu babasını bayram nedeniyle ziyareti sırasında yaşandı. Bayram açık görüşü nedeniyle çok sayıda ziyaretçi gelince, arama odasına ikişer kişi alınarak arama yapıldı. Bu sırada Yarkın, arama odası önünde rahatsızlanarak kustu. Görevliler kendisini lavaboya götürdü. Geri döndüğünde yeniden sıraya girmesi istenince Süveyda Yarkın “Allah belanızı versin sizin” diyerek bağırdı.

    Bunun üzerine Yarkın’a, kadın infaz koruma memurunun üniformasını çektiği, kurumun düzen ve güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 9 ay ziyaret yasağı verildi.

    ANNESİNE YERLERİ PASPASLATTILAR 

    Gazete Duvar’da yer alan habere göre Yarkın ise ziyaret günü hastalanarak istifra ettiğini, bunun üzerine infaz koruma memurlarının kendisini azarladığını ve bağırdığını söyledi. Yarkın görevlilerin “Orayı temizlemezseniz görüş yaptırmayız” dediklerini, annesinin peçetelerle ve daha sonra verilen paspasla yerleri temizlediğini, görevlilerin azarlamaları, baskıları ve hasta olması nedeniyle sinirlerinin bozulduğunu, görevli memurla tartıştığını, elinden ziyaretçi fişini almaya çalıştığını, insani olarak sağlık yardımı yapılması gerekirken hırpalandığını belirterek görevlilerden şikayetçi oldu. Dosyayı inceleyen AYM, “Başvurucu hakkında uygulanan ziyaret hakkının kısıtlanması kararıyla ulaşılabilecek genel yarar ile temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılan bireyin kaybı arasında adil bir dengenin sağlanmadığı ve başvurucunun aile hayatına yapılan müdahalenin orantısız olduğu sonucuna varılmıştır” dedi. Anayasa Mahkemesi, “Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine” sonucuna ulaşırken Süveyda Yarkın’a “manevi zararları karşılığında” 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. (HABER MERKEZİ)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Merkel'in İstanbul'a gelişi öncesinde Çavuşoğlu'dan mülteci şantajı
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Bedel ödetmek” ve “bedel ödemek!”

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya seferinde Berlin durağı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Metalde greve doğru

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    ÇHD Genel Kurulu

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Destanlar değişmez

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Futbolun içinde bazı şeyler de olmasın
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti
    Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti

    Renault işçilerinin Türk Metal’in çağrısıyla bir saatlik iş bırakma eylemi yapmasının ardından fabrika yönetimi işçileri tehdit etti.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    CHP’li İlgezdi: Böyle giderse DT’de oyun sahnelenmeyecek
    CHP’li İlgezdi: Böyle giderse DT’de oyun sahnelenmeyecek

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Tiyatroları kadrolarındaki erimeye dikkat çekti: Böyle giderse oyunlar sahnelenemeyecek.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilişkin kayyum kararı Danıştay'a taşındı
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilişkin kayyum kararı Danıştay'a taşındı

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kayyum atanmasının yürütmesini durduran ancak itiraz üzerine kararı geri çeken Ankara 2'nci İdare Mahkemesinin kararı Danıştay'a taşındı.

    Akwel işçileri, işten atmaya karşı iş bırakma eylemini sürdürdü
    Akwel işçileri, işten atmaya karşı iş bırakma eylemini sürdürdü

    Bursa’da sendikalaşma mücadelesi yürütülen Akwel’de işçiler, bir arkadaşlarının işten çıkarılması üzerine başlattıkları üretimi durdurma eylemini sürdürüyor.

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız
    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, patron sendikası MESS’in dayatmalarına karşı mücadele eden metal işçilerine destek açıklaması yaptı.

    Van’da doğalgaz ve elektrik zammı tepkisi: 120 lira fatura ödedim, yarısı vergi
    Van’da doğalgaz ve elektrik zammı tepkisi: 120 lira fatura ödedim, yarısı vergi

    Van'da elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar yüzünden faturalarını ödeyemez duruma gelen yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

    Tarihin üstüne beton döküldü: Rapor istenmedi, bilirkişi incelemedi
    Tarihin üstüne beton döküldü: Rapor istenmedi, bilirkişi incelemedi

    Mardin Artuklu’da Süryanilere ait kiliseler ile mezarların bulunduğu belirtilen alana otopark için beton dökülmesine ilişkin bilimsel rapor istenmediği itiraf edildi.

    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında

    Bafa Gölü kıyısında uzanan Beşparmak Dağları’ndaki antik kalıntılar ve kaya resimleri, bölgede faaliyet yürüten maden ocaklarının tehdidi altında.

    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte
    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

    Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı
    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

    Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı
    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

    İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganlarıyla toprağa verildi.

    CHP’li Süleyman Bülbül: AFAD’ın yaptığı ölçüm neden açıklanmıyor?
    CHP’li Süleyman Bülbül: AFAD’ın yaptığı ölçüm neden açıklanmıyor?

    CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da JES’lerin hava kalitesine etkisini belirlemek için yapılan ölçüm sonuçlarının açıklanmamasına tepki gösterdi.