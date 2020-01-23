AYM'den "Allah belanızı versin" kararı

Anayasa Mahkemesi, Silivri Cezaevi’ndeki babasını ziyareti sırasında rahatsızlanan ve görevlilere “Allah Belanızı Versin” diye tepki gösteren Süveyda Yarkın'a verilen 9 aylık ziyaret yasağı cezasını bozdu. Süveyda Yarkın'a 10 bin TL de tazminat ödenmesine karar verildi.

İstanbul Silivri Cezaevi’ndeki olay Süveyda Yarkın adlı vatandaşın tutuklu babasını bayram nedeniyle ziyareti sırasında yaşandı. Bayram açık görüşü nedeniyle çok sayıda ziyaretçi gelince, arama odasına ikişer kişi alınarak arama yapıldı. Bu sırada Yarkın, arama odası önünde rahatsızlanarak kustu. Görevliler kendisini lavaboya götürdü. Geri döndüğünde yeniden sıraya girmesi istenince Süveyda Yarkın “Allah belanızı versin sizin” diyerek bağırdı.

Bunun üzerine Yarkın’a, kadın infaz koruma memurunun üniformasını çektiği, kurumun düzen ve güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 9 ay ziyaret yasağı verildi.

ANNESİNE YERLERİ PASPASLATTILAR

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Yarkın ise ziyaret günü hastalanarak istifra ettiğini, bunun üzerine infaz koruma memurlarının kendisini azarladığını ve bağırdığını söyledi. Yarkın görevlilerin “Orayı temizlemezseniz görüş yaptırmayız” dediklerini, annesinin peçetelerle ve daha sonra verilen paspasla yerleri temizlediğini, görevlilerin azarlamaları, baskıları ve hasta olması nedeniyle sinirlerinin bozulduğunu, görevli memurla tartıştığını, elinden ziyaretçi fişini almaya çalıştığını, insani olarak sağlık yardımı yapılması gerekirken hırpalandığını belirterek görevlilerden şikayetçi oldu. Dosyayı inceleyen AYM, “Başvurucu hakkında uygulanan ziyaret hakkının kısıtlanması kararıyla ulaşılabilecek genel yarar ile temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılan bireyin kaybı arasında adil bir dengenin sağlanmadığı ve başvurucunun aile hayatına yapılan müdahalenin orantısız olduğu sonucuna varılmıştır” dedi. Anayasa Mahkemesi, “Aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine” sonucuna ulaşırken Süveyda Yarkın’a “manevi zararları karşılığında” 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. (HABER MERKEZİ)