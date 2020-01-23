Libya’da mültecilerin köleleştirilmesi İsveç parlamentosunda gündem oldu

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili ve Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Anders Österberg, komşu ülkelerden Libya’ya giden sığınmacılara köle muamele edildiğini belirterek Dışişleri Bakanı Ann Linde’den girişimde bulunmasını istedi.

Berlin’deki Libya toplantısı sonucu açıklanan deklarasyonun amacının ülkedeki iç savaşa barışçıl bir çözüm bulmaya yönelik bir adım olmasının düşünüldüğü söyleyen Österberg, “Ama Libya’da çatışan taraflar pazarlık masasında yoktu. Libya’daki çatışmalardan halk çok zarar gördü. Ama istikrarsız durumdan sadece ülkenin insanları zarar görmüyor” dedi.

Libya kıyılarında turuncu elbiseler giydirilmiş Etiyopyalı ve Eritrelilerin bulunduğu bir resmin hafızasına kazıldığını belirten Österberg, sığınmacılara uygulanan insanlık dışı kölece uygulamalara şu ifadelerle dikkat çekti:

“Onların arkasında üniformalı IŞİD’lı teröristler duruyordu. Daha sonra diz üstü çöktürerek öldürüldüler. Onlar sadece Hıristiyan oldukları için öldürüldü. Etiyopyalılar, Eritreliler, Somalililer ve diğer Afrikalılar Libya’da çok bir durumda bulunuyor. Libya üzerinden başka ülkelere gitmeye çalışan sığınmacılar soyuluyor, tehdit ediliyor, tecavüze uğruyor ya da öldürülüyor. Bu korkunç bir şey. Teröristler veya diğer katiller tarafından öldürülen bu kurbanların haklarının savunulması gerekli.”

TAM BİR CEHENNEMDİ

Libya’da insan ticareti de yapıldığını söyleyen Österberg, köle olarak satılan ve daha sonra kurtarılan bir kişinin “Tam bir cehennemdi. Düşmanıma bile böyle muamele yapılmasını istemem” dediğini kaydetti. Österberg, bundan bir kaç yıl önce Uluslararası Af Örgütünün, kamplarda tutulan mültecilerin zorla çalışmaya zorlandığını, satıldıklarını ve darbedildiklerini açıkladığını hatırlatarak İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’ye Libya’da süren insan ticareti ve insanlık dışı uygulamalara karşı ne yapmayı düşündüğü sorusunu sordu.