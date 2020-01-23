16 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Antalya'da 16 yaşındaki N.D. adlı kız çocuğu, annesinin kuzeni Birol Karademir'in (44) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuğun sağlık muayenesi sonrası tutulan raporda cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi.

Teyzesi ile birlikte 18 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde polis merkezine giden N.D. adlı çocuk, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu bulunan akrabası Birol Karademir hakkında, kendisini ormanlık alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

N.D.’nin sağlık muayenesine ilişkin raporda cinsel istismar bulguları olduğu kaydedildi. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol Karademir, suçlamaları kabul etmedi. Karademir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE BENZER SUÇLARDAN YARGILANMIŞ

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Serap Ertuğrul, son derece vahim bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Sanığın geçmişte benzer suçlardan yargılandığını öğrendik. Bu olayı daha da vahim hale getirmektedir. Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak her süreçte çocuğumuzun yanında olacağız. Sürecin takipçisiyiz” dedi. (Antalya/DHA)